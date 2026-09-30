Polsko kvůli ruským útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svá letadla

Polsko kvůli středečním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny, v pohotovosti je také protivzdušná obrana. Na síti X to oznámila polská armáda. Agentura Reuters napsala, že letiště v Lublinu a Řešově jsou kvůli vojenským letům dočasně uzavřena.
Opatření mají podle polské armády preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a během této války již opakovaně ruské i ukrajinské drony dopadly na území jiných zemí v regionu.
Ukrajina v noci na středu informovala, že nové ruské údery si v Kyjevské oblasti vyžádaly život dítěte, další tři lidé utrpěli zranění.
Ukrajina se brání ruské vojenské invazi pátým rokem a součástí bojů jsou i vzdušné útoky. Polsko od začátku války zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda vysílá v době ruských útoků na Ukrajinu preventivně vojenské letouny do vzduchu, úřady také opakovaně informují o uzavírání letišť v Lublinu a Řešově kvůli nasazení vojenského letectva.
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