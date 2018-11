před 1 hodinou

Polsko od 22. listopadu do 16. prosince obnoví kontroly na svých hranicích. V pátek o tom informovala mluvčí pohraniční stráže pro oblast Poodří Joanna Konieczniaková. Polsko, které patří do schengenského prostoru bez hraničních kontrol, v té době v Katovicích pořádá klimatickou konferenci OSN. Příslušné nařízení podepsal polský ministr vnitra Joachim Brudziński. Konieczniaková uvedla, že kontroly budou namátkové a pohraničníci na dálnicích nasměrují vybraná vozidla na odpočívadla. Cizinci cestující do Polska u sebe musí mít cestovní pas nebo občanský průkaz.