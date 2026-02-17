Polsko chystá žalobu, v níž bude po Rusku žádat reparace za sovětskou nadvládu

Polsko připravuje žalobu, v níž bude žádat Rusko o reparace za zločiny spáchané v době sovětské nadvlády. Informoval o tom dnes server Financial Times (FT).
Rusko podle polských serverů označilo snahu Varšavy za nešikovnou. Zatím není známé, jaký finanční obnos bude Polsko po Rusku požadovat. V obdobné reparační žalobě vůči Německu za zločiny spáchané za druhé světové války žádalo 1,3 bilionu eur (31,6 bilionu Kč).
Bartosz Gondek, kterého polský premiér Donald Tusk pověřil vedením institutu pro vyšetřování ruských historických zločinů, uvedl, že toto šetření bude daleko rozsáhlejší než šetření zvěrstev spáchaných nacistickým Německem. Vedle druhé světové války se totiž bude soustředit na následujících více než 40 let sovětské nadvlády.
Podle Gondeka je předčasné odhadovat, zda bude požadovaná částka vyšší než ta, kterou Varšava vyčíslila Berlínu v roce 2022. Výzkum označil za dlouhodobý projekt, jehož průběhu brání mimo jiné to, že jeho tým přibližně deseti polských historiků nemůže získat přístup do ruských archivů. Další problém podle něj představuje nedůvěryhodnost dobových dokumentů, z nichž velkou část úřady za sovětské nadvlády zfalšovaly či zničily.
Kreml dlouhodobě popíral účast na válečných zločinech na polské půdě. Zodpovědnost za katyňský masakr, při němž ruská tajná policie zastřelila na 22 000 Poláků, uznal až v roce 2010 ruský parlament. Avšak od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 prosazuje prezident Vladimir Putin podle FT revizionistický přístup k historii.
"V odpovědi na polské požadavky na reparace od Ruska možná Moskva zašle odkaz na záznam opery Ivan Susanin," okomentovala podle serveru gazeta.pl zprávy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Toto dílo vypráví příběh ruského rolníka, který měl za polsko-ruské války na začátku 17. století dovést polské vojsko k nově zvolenému carovi. Aby panovníka zachránil před smrtí, nabídl Susanin vojákům zkratku a zavedl Poláky do bažin, kde s nimi zahynul, připomíná server.
Nárok Polska vůči Německu zůstává i po několika letech nevyřešený a vyvolává spory jak v diplomatických vztazích mezi zeměmi, tak na domácí půdě. Německo uvádí, že otázka reparací byla v souladu s mezinárodním právem vyřešena po druhé světové válce. Opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) naopak kritizuje vládní koalici, že od převzetí moci v roce 2023 neudělala pro získání reparací dostatek.
Polský europoslanec Arkadiusz Mularczyk z PiS, který dříve vedl komisi stanovující požadavek na reparace od Německa, uvedl, že jeho strana také plánovala žádat odškodné po Rusku. Obvinil Tuskovu vládu, že toto téma používá k odvedení pozornosti od svého neúspěchu při získávání reparací od Berlína.
FT připomíná, že navzdory tomu, že Německo reparační požadavky Polska odmítlo, tamní kancléř Friedrich Merz učinil kroky k usmíření obou zemí v této otázce. Zavázal se například k výstavbě památníku pro Polsko v Berlíně či k navrácení předmětů, které nacistická armáda odnesla při rabování v zemi.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Česká medaile pro Rakousko. Švancer získal bronz
Bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který od roku 2021 závodí za Rakousko, získal bronz v olympijském závodě v Big Airu akrobatických lyžařů. Vyhrál Nor Tormod Frostad, druhý byl v chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA.
ŽIVĚZ Ruska a okupovaných území se podle Zelenského vrátily dva tisíce dětí
Z Ruska a Ruskem okupovaných částí Ukrajiny se do vlasti od začátku války vrátilo dva tisíce ukrajinských dětí. V úterý to podle agentury AFP řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev obviňuje Rusko, že od začátku invaze na Ukrajinu odvezlo okolo dvacet tisíc ukrajinských dětí.
Nečas vyhlíží "největší utkání našich životů". To první jsme Kanadě nechali, usmál se
Byl jediným z českých hráčů, kdo na Dány v předkole play off platil. A podobné je to po celou dobu olympiády. Martin Nečas mužstvo táhne, se třemi góly a čtyřmi přihrávkami patří mezi nejproduktivnější hokejisty turnaje a před čtvrtfinále proti Kanadě se snažil zachovat si pozitivní náladu.
Střelba kvůli rodinným sporům. Útočník zabíjel na hokejovém utkání
Nejméně tři mrtvé včetně podezřelého si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání školních týmů ve městě Pawtucket v americkém státě Rhode Island. Policie uvedla, že mezi obětmi jsou žena a její syn. Motivem střelby byly zřejmě rodinné spory. Od začátku letošního roku jde ve Spojených státech již o 41. masovou střelbu.