Zahraničí

Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli lídři

ČTK

Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro niž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě. Shodli se na tom ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska.

Polský premiér Donald Tusk (vpravo) a maďarský premiér Peter Magyar ve Varšavě, 20. května 2026.Foto: AP
Obě země budou podle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Podle Magyara by měla větší roli hrát spolupráce středoevropských zemí ve Visegrádské skupině zahrnující i Česko a Slovensko, která by se mohla rozšířit o další státy.

Magyar na společné tiskové konferenci s Tuskem prohlásil, že není náhoda, že si pro svou první zahraniční cestu ve funkci vybral právě Polsko.

„Pro silnější Evropu potřebujeme pevnější spolupráci ve střední Evropě,“ uvedl premiér, který v čele vlády po dubnových volbách vystřídal dlouholetého maďarského vládce Viktora Orbána. Jeho vztahy se současnou polskou vládou i většinou zemí Evropské unie byly velmi napjaté kvůli omezování demokratických institucí či vstřícnosti vůči ruskému vůdci Vladimiru Putinovi.

Magyar i Tusk hovořili o tom, že jednou z oblastí, kde je možné více spolupracovat, je energetická bezpečnost. Maďarsko je stejně jako sousední Slovensko dosud závislé na přísunu ruské ropy, od níž se EU snaží zcela odstřihnout, aby nefinancovala Ruskem vedenou válku proti Ukrajině.

„Nabídnu, pokud to bude nutné, spolupráci, asistenci a investice do infrastruktury, abychom celý region učinili zcela nezávislým v otázce zdrojů energie,“ řekl ve středu Tusk.

Magyar zopakoval svá slova o posílení spolupráce Visegrádské skupiny a podle maďarské agentury MTI uvedl, že pozval lídry Polska, Česka a Slovenska na návštěvu Budapešti.

Magyarova dvoudenní návštěva Polska, které je považováno za dlouholetého spojence Budapešti, je podle polské tiskové agentury PAP symbolickým gestem, které podtrhuje nejen spřízněnost obou států, ale také ukazuje novou politickou cestu Maďarska, která by jej mohla obrátit zpět k demokratickému a evropskému směru. V uplynulých letech mezi oběma zeměmi platilo napětí, výrazně se rozcházely například jejich názory na ruskou agresi vůči Ukrajině. Magyar ve středu prohlásil, že Ukrajina je jednoznačnou obětí ruské agrese a má právo se bránit, čímž se výrazně odlišil od Orbánova přístupu.

MDR: Agrofert chystá na východě Německa investice a žádá zemskou vládu o podporu

Koncern Agrofert žádá vládu německé spolkové země Sasko-Anhaltsko o podporu pro plánované investice do svých podniků ve městě Lutherstadt Wittenberg. V polovině března sasko-anhaltská vláda po návštěvě premiéra Svena Schulzeho v Praze oznámila, že Agrofert investuje do svého chemického závodu a velkopekárny 120 milionů eur (2,92 miliardy Kč).

V Chebu na krajanský spolek někdo nastříkal hákové kříže, město to odsuzuje

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský čin na facebooku odsoudilo. Případem se zabývá i policie. Podle starosty města Jana Vrby (ANO) jde o naprosto nepřijatelný čin.

