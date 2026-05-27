Polsko a Británie podepsaly novou dohodu o bezpečnosti a obraně

Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obrannou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby, uvedla agentura PAP. Dohoda zahrnuje posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení, a spolupráci obou zemí v obranném průmyslu. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko.
Polský prezident Karol Nawrocki později kritizoval polskou vládu, že o podpisu smlouvy neinformovala prezidentskou kancelář s větším předstihem.
Podle dřívějšího prohlášení polské premiérské kanceláře se dohoda zaměřuje také na boj proti hybridním hrozbám, dezinformacím a ilegální migraci. V tiskové zprávě Downing Street se píše, že smlouva počítá s výrobou nové generace raket středního doletu a posílením systémů protivzdušné obrany.
Polský premiér po podepsání smlouvy uvedl, že si od dohody slibuje tři věci. Tou první je zajištění bezpečnosti polských a britských hranic. Další je ochrana kyberprostoru. „Díky moderním technologiím se dnes nikdo necítí v bezpečí, a proto je spolupráce v této oblasti tak zásadní,“ řekl Tusk.
Poslední věcí je ochrana a posílení Severoatlantické aliance. „Děláme to v rámci NATO. Chceme být praktičtější a v případě potřeby reagovat rychleji,“ dodal. Podle něj je politickým smyslem této smlouvy posílení evropské solidarity, solidarity v rámci NATO a transatlantických vazeb.
Starmer upozornil, že k podpisu smlouvy dochází v situaci, kdy Rusko představuje ohrožení pro Evropu. Podle něj dohoda rozvíjí dosavadní vztahy Polska a Británie. „Je to nesmírně důležitý signál pro svět o síle vztahů mezi našimi zeměmi,“ zdůraznil Starmer. Dohodu šéf britské vlády označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci.
Prezident Nawrocki, který je na dvoudenní návštěvě Švýcarska, na tiskové konferenci sdělil, že se o smlouvě dozvěděl převážně z médií. Podle jeho slov mu podrobnosti smlouvy sdělil náměstek ministra až den před podpisem. „Bylo by dobré informovat prezidentskou kancelář před podpisem závazků přijatých jménem polského národa,“ řekl novinářům.
Smlouva o bezpečnosti a obraně nemůže nabýt platnosti, dokud ji oficiálně neratifikují zákonodárci a nejvyšší představitelé obou zemí. Nawrocki však neřekl, zda tak učiní. Podle něj si bude muset dohodu nejprve důkladně prostudovat. Slíbil však, že udělá vše pro bezpečnost Polska a jeho spojenců.
Podobnou smlouvu podepsalo Polsko loni s Francií. V červnu plánuje Polsko podepsat další obrannou dohodu s Německem.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinskému influencerovi polské úřady zakázaly vstup do Evropy na pět let. Vjel do Tater přes zákazu vjezdu.
Pospíšil je směšný, znělo po emotivním konci. Šatan zarazil výrokem o českých sudích
Slovenští hokejisté odstartovali mistrovství světa ve Švýcarsku čtyřmi výhrami v řadě. A stejně nepostoupili. Definitivně o tom rozhodla úterní porážka od Švédska, při níž naplno propukla slovenská frustrace.
Artis vyděsil Slovácko, to ale bylo vše. Prvoligista otočil a je krok od záchrany
Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4:1.
Magyar se v pátek kvůli zmrazeným evropským fondům setká s von der Leyenovou
Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Ve středu o tom informovala agentura Reuters.
„Bezmocný vztek.“ Ukrajinský expert se vysmál ruskému útoku ničivým Orešnikem
„Zlom nastal,“ tvrdí ukrajinský vojensko-politický komentátor Jevhen Dykyj, podle něhož je nyní i pro západní spojence „jasné, že Ukrajina skutečně může zvítězit“, a ne jen přežít a nějak vydržet do konce války. Ruský víkendový útok na Kyjev je pak podle něj demonstrací bezmocného vzteku. Dykyj to uvedl v rozhovoru pro ukrajinská média.
Epický konec, šílené scény. Kolabujícího Menšíka nechali ležet, nechápal ani slavný Američan
Bláznivý zápas s ještě bláznivějším zakončením viděli fanoušci na pařížském kurtu číslo 6. Jakub Menšík a Mariano Navone sehráli v extrémním počasí drama, jaké se jen tak nevidí. Český tenista nakonec pětisetovou bitvu vydřel a postupem do 3. kola vylepšil své maximum na Roland Garros. Na konci zápasu přitom sotva chodil a po mečbolu museli do akce zdravotníci.