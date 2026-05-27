Polsko a Británie podepsaly novou dohodu o bezpečnosti a obraně

ČTK

Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obrannou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby, uvedla agentura PAP. Dohoda zahrnuje posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení, a spolupráci obou zemí v obranném průmyslu. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko.

Foto: CTK
Polský prezident Karol Nawrocki později kritizoval polskou vládu, že o podpisu smlouvy neinformovala prezidentskou kancelář s větším předstihem.

Podle dřívějšího prohlášení polské premiérské kanceláře se dohoda zaměřuje také na boj proti hybridním hrozbám, dezinformacím a ilegální migraci. V tiskové zprávě Downing Street se píše, že smlouva počítá s výrobou nové generace raket středního doletu a posílením systémů protivzdušné obrany.

Polský premiér po podepsání smlouvy uvedl, že si od dohody slibuje tři věci. Tou první je zajištění bezpečnosti polských a britských hranic. Další je ochrana kyberprostoru. „Díky moderním technologiím se dnes nikdo necítí v bezpečí, a proto je spolupráce v této oblasti tak zásadní,“ řekl Tusk.

Poslední věcí je ochrana a posílení Severoatlantické aliance. „Děláme to v rámci NATO. Chceme být praktičtější a v případě potřeby reagovat rychleji,“ dodal. Podle něj je politickým smyslem této smlouvy posílení evropské solidarity, solidarity v rámci NATO a transatlantických vazeb.

Starmer upozornil, že k podpisu smlouvy dochází v situaci, kdy Rusko představuje ohrožení pro Evropu. Podle něj dohoda rozvíjí dosavadní vztahy Polska a Británie. „Je to nesmírně důležitý signál pro svět o síle vztahů mezi našimi zeměmi,“ zdůraznil Starmer. Dohodu šéf britské vlády označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci.

Prezident Nawrocki, který je na dvoudenní návštěvě Švýcarska, na tiskové konferenci sdělil, že se o smlouvě dozvěděl převážně z médií. Podle jeho slov mu podrobnosti smlouvy sdělil náměstek ministra až den před podpisem. „Bylo by dobré informovat prezidentskou kancelář před podpisem závazků přijatých jménem polského národa,“ řekl novinářům.

Smlouva o bezpečnosti a obraně nemůže nabýt platnosti, dokud ji oficiálně neratifikují zákonodárci a nejvyšší představitelé obou zemí. Nawrocki však neřekl, zda tak učiní. Podle něj si bude muset dohodu nejprve důkladně prostudovat. Slíbil však, že udělá vše pro bezpečnost Polska a jeho spojenců.

Podobnou smlouvu podepsalo Polsko loni s Francií. V červnu plánuje Polsko podepsat další obrannou dohodu s Německem.

