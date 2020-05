Polská kuriozita: Pořád se neví, jestli budou o víkendu volby. Opozice nevěří poště

Pouhé čtyři dny před prezidentskými volbami není v Polsku jisté, zda se budou vůbec konat a jakou formou. Za neobvyklou situací stojí pandemie koronaviru i spory mezi vládou a opozicí.

Původně stanovený termín je neděle 10. května. Kandidát vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Andrzej Duda se uchází o druhý pětiletý mandát. Všechny průzkumy se shodují, že má velké šance a nikdo z protikandidátů ho zřejmě neohrozí. Pokud se ale hlasování vůbec uskuteční.

Opozicí ovládaný Senát, horní komora parlamentu, v úterý večer zamítl možnost hlasovat korespondenčně poštou. Opoziční Občanská platforma žádá odklad voleb o několik měsíců s tvrzením, že v době pandemie není hlasování bezpečné. Stejný názor mají i někteří poslanci malé konzervativní strany Dohoda Jaroslawa Gowina, která podporuje vládu PiS premiéra Mateusze Morawieckého.

Ti odmítají nedělní volby také z toho důvodu, že polská pošta není příliš spolehlivá a rychlá při doručování. Není tak jisté, zda by všichni voliči dostali své lístky včas.

"Nevím, zda je ještě možné, aby pošta do 10. května doručila hlasovací lístky každému Polákovi. Spíš ale asi ne, když už týden čekám na cyklistický batoh, který jsem koupil on-line a měl jsem ho dostat do osmačtyřiceti hodin rychlým balíkem," říká částečně v žertu polský bohemista a slovakista Lukasz Grzesiczak.

"Korespondenční hlasování navíc nemůže být demokratické, protože není tajné. V obálce máme poslat spolu s naším hlasem i jméno, adresu a identifikační číslo. A pošta opravdu není nezávislá. V Polsku jsou všechny státní instituce a státní firmy závislé na vládě a podporují ji. Včetně pošty," uvedl pro Aktuálně.cz.

Duda ovládl průzkumy

Právo a spravedlnost připouští, že se volby možná odloží. Nikoliv však o měsíce, ale jen o jeden či dva týdny. Sejm, dolní komora parlamentu, o tom má jednat ve čtvrtek. Opozice podle PiS zneužívá pandemii k tomu, aby volby oddálila, protože její kandidáti nemají proti Dudovi šanci.

Podle průzkumu agentury IPSOS, který se konal na konci dubna, by Duda rovnou v prvním kole dostal 63 procent hlasů. Agentura Kantar mu v průzkumu provedeném ve třetím dubnovém týdnu přisoudila 59 procent. V případě takového úspěchu by se nekonalo druhé kolo voleb a Duda by vyhrál hned v tom prvním.

Nejvíce se mu přibližuje kandidát Polské lidové strany, lékař Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ani ten se ale v žádném z průzkumů nedostal přes 16 procent.

Podle Lukasze Grzesiczaka Andrzej Duda zvítězí a zůstane prezidentem, protože Právo a spravedlnost má pořád velkou podporu.

"Proč Poláci mají tak rádi Právo a spravedlnost? Tato vláda podporuje chudší obyvatele. V Polsku jsme měli v posledních letech - stejně jako v České republice - ekonomický růst a nízkou nezaměstnanost. Před pandemií koronaviru se Poláci měli dobře. Co bude teď, těžko říci. Poláci každý den slyší z úst představitelů Práva a spravedlnosti, že země bojuje s pandemií nejlépe v Evropě, a funguje to na ně," řekl bohemista Aktuálně.cz.

Ani bezpečné, ani demokratické volby

"Polsko musí zajistit spravedlivé a svobodné volby," vyzvala ve středu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Kritika a výzvy z Bruselu obvykle narážejí na nevoli, až odpor vládní strany PiS, která se prezentuje jako odpůrkyně přílišné integrace.

Bývalý předseda Evropské rady a předtím dlouholetý polský premiér za Občanskou platformu Donald Tusk vyzval na konci dubna k bojkotu voleb. Podle něj za současné situace nemohou být bezpečné ani demokratické.

Osmatřicetimilionové Polsko mělo do středy přes 14 400 nakažených koronavirem, nemoci covid-19 podlehlo v zemi 716 lidí. Od pondělí jsou otevřené všechny obchody včetně velkých nákupních center.

