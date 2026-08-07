Poláci srovnali se zemí sovětský památník. Reakce Ruska přišla skoro okamžitě

"Protiprávní demolice je do očí bijícím pokusem přepsat historii a vymazat hrdinské činy sovětských vojáků z vědomí Poláků." Demolice pomníku v malém polském městě rozlítila Kreml.
Koncem července šel k zemi památník sovětských vojáků v západopolských Pyrzycích, městě s necelými 12 tisíci obyvateli. Demolice je součástí širší kampaně „dekomunizace“ veřejného prostoru Polska, která začala v roce 2016. Přesto si akce malého města vysloužila ostrou reakci Kremlu.
Rusko na demolici betonového kvádru s reliéfem sovětského vojáka a pamětní deskou hlásající věčnou slávu padlým hrdinům z let 1941 až 1945 – tedy doby, která nezahrnuje předchozí rozdělení Polska mezi nacistickým Německem a Sověty – okamžitě reagovalo se slovy o „rouhání“.
„Tento poslední rouhavý krok polských úřadů představuje přímé a flagrantní porušení předešlých dohod mezi vládami Polska a Ruské federace z roku 1994. Protiprávní demolice je do očí bijícím pokusem přepsat historii a vymazat hrdinské činy sovětských vojáků z vědomí Poláků,“ zareagovalo podle serveru Polsat News na čin 12tisícového města na západě Polska ruské velvyslanectví ve Varšavě.
Kreml zároveň s tím ohlásil, že zahájil vyšetřování „všech okolností incidentu“.
„Symbol zotročení, ne osvobození“
Polská strana však ruskou interpretaci významu památníku tvrdě odmítá a naopak mluví o symbolu sovětské okupace. „Památník vztyčili v Pyrzycích tamější komunističtí aktivisté, aby se zalíbili svým sovětských pánům. Není to symbol osvobození, ale symbol zotročení,“ uvedl při demolici památníku zástupce ředitele Institutu národní paměti Karol Polejowski.
Právě tento institut stojí v čele kampaně odstraňování sovětských monumentů napříč Polskem. Jak uvádí portál Notesfrompoland.com, tato iniciativa začala v roce 2016 se schválením zákona o „dekomunizaci“ z dílny tehdy vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).
Demolice sovětských památníků nicméně přibývají zejména od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. V té době byl zároveň ve vedení institutu současný polský prezident Karol Nawrocki (nezávislý s podporou PiS).
Demolice se mělo účastnit na 150 místních, podle vyjádření radnice Pyrzyc nicméně zřejmě ve městě nepanovala jasná shoda na odstranění stovky tun těžkého betonového bloku. „Jsme si vědomi toho, že tato změna vyvolává rozličné, často silné emoce. Respektujeme obě strany debaty,“ napsala místní samospráva na své sociální sítě.
Zároveň dodala, že doufá, že místní se sjednotí nad novým, plánovaným Monumentem nezávislosti, který má sovětský památník nahradit.