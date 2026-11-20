Překonali téměř sto kilometrů lesů a polí, vyhnuli se americkým výsadkářům, dronům s termokamerami i stopovacím psům a nakonec cvičným dronem úspěšně zasáhli simulovaný cíl. Příslušníci polských speciálních sil vytřeli všem zrak v novém cvičení NATO Deep Strike. V době digitalizace bojiště vsadili Poláci na opačnou kartu. Postupovali bez vysílaček, satelitní navigace i další elektroniky.
Polský tým měl koncem srpna proniknout linií amerických výsadkářů a poté zamířit zhruba sto kilometrů na sever na cvičiště v bavorském Hohenfelsu, kde měl zničit určený cíl. Scénář připravilo Velitelství sil pro speciální operace USA v Evropě (SOCEUR) ve spolupráci s velitelstvím speciálních sil NATO, uvedl web aliance.
Organizátoři cvičení označují za „živý dokument“, který má zachytit zkušenosti ukrajinských sil zvláštního určení z boje proti Rusku. Po dvou zkušebních kolech s týmy americké 10. skupiny sil zvláštního určení spojenci kurz otevřeli dalším zemím aliance. Polsko vyslalo svůj oddíl jako první.
Speciální síly se po desetiletí opíraly o noční vidění, drony, přesnou munici a vrtulníkový výsadek. Válka na Ukrajině tyto jistoty zpochybnila. Noční vidění mají dnes obě strany, termovize ztěžuje pohyb i ve tmě a protivzdušná obrana zvyšuje riziko letecké podpory. Levné útočné drony vytvořily „zónu smrti“, která se táhne desítky kilometrů na obě strany fronty.
Major amerických sil zvláštního určení z výcvikového střediska v Hohenfelsu, jehož jméno aliance nezveřejnila, přirovnal ukrajinskou frontu k úvodní scéně filmu Terminátor 2. „Je to skoro ten obraz, který se člověku vybaví. Zákopová válka z první světové s létajícími terminátory,“ uvedl. „V některých situacích se v noci raději nepohybujete, protože termální detekce je tak účinná. Tyto systémy už nejsou jen prostředkem, který vám dává výhodu. Musíte se před nimi také chránit.“
Americký praporčík, jenž kurz Deep Strike sám absolvoval, proto dává přednost papírovým mapám a orientaci podle terénu. Polský tým podle aliance pronikl skrz obranné linie protivníka a po několikadenním pochodu vypustil úderný dron s cvičnou náloží proti simulovanému prostředku elektronického boje.
Kdo přesně se cvičení zúčastnil, NATO neprozradilo. Totožnost vojáků i jednotky zůstává utajena na žádost polského i amerického velitelství speciálních operací.
Už v srpnu důstojník amerických Zelených baretů agentuře AP řekl: „Využíváme zkušenosti z Ukrajiny.“ Ruští specialisté na elektronický boj dokážou zaměřit a odposlouchávat vysílačky i mobilní telefony a rušit satelitní navigaci. Ukrajinští minometčíci proto v zákopech sahají i po historických polních telefonech na kličku.
„Tahle technika je velmi stará, ale funguje opravdu dobře,“ řekl v roce 2023 reportérovi BBC voják jménem Vlad. Podle něj je prakticky nemožné takový hovor odposlechnout. Analytická společnost RAND popsala, že se ukrajinská armáda na začátku invaze v roce 2022 dokázala vrátit i ke kurýrům a spojkám.
Přeškolují se i další západní armády. Britský armádní časopis Soldier v srpnu 2025 vojákům vštěpoval, že do vzdálenosti 50 kilometrů od fronty nemusí GPS fungovat, a proto musí ovládat mapu a kompas a krotit rádiové vyzařování i tepelnou stopu. Americký plukovník Burr Miller v březnu upozornil, že řada amerických systémů na Ukrajině po střetu s rušením nepřežila, a vyzýval ke klasické navigaci podle terénu.
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