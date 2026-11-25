Polská vláda připravuje nařízení, které zakáže lety v oblasti široké několik kilometrů až několik desítek kilometrů u východní hranice země. Jde o reakci na nedávné narušení polského vzdušného prostoru ruskými střelami s plochou dráhou letu, uvedla ve středu polská média.
Vláda chce, aby nařízení vstoupilo v platnost na konci letošního či na počátku příštího roku, řekl novinářům náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk.
Bezletová zóna je zapotřebí, aby usnadnila identifikaci objektů, které naruší polský vzdušný prostor, a případný zásah stíhaček, vysvětlil.
Severoatlantická aliance v žádném případě není nakloněna možnosti sestřelovat ruské střely ještě nad ukrajinským územím, uvedl Tomczyk podle serveru Onet v souvislosti s debatou, kterou vyvolala zprávu agentury Bloomberg.
Ta s odvoláním na své zdroje uvedla, že Varšava během pondělního setkání zástupců členských států v Bruselu požádala spojence, aby posoudili možnost sestřelovat ruské střely ještě nad Ukrajinou, pokud poletí k území členské země NATO.
Některé státy návrh podpořily, ale šlo o počáteční debatu a žádné rozhodnutí nebylo přijato, tvrdí zdroje agentury.
NATO po jednání uvedlo, že vyšle do Polska letoun včasné výstrahy, aby dohlédl na situaci na východě Polska, a zváží vyslání dalších sil.
Nápad budí kontroverze, protože by rozšířil obranné aktivity NATO na Ukrajinu, a to by mohlo spojence vystavit přímé konfrontaci s Ruskem. Polský nápad by také vyžadoval, aby Kyjev posílal výstrahy a také povoloval vstup do ukrajinského vzdušného prostoru.
Rozhodování o sestřelování ruských střel by také vyžadovalo jednomyslnost spojenců, které se podle zdrojů Bloomberg nepodařilo dosáhnout, napsal deník Rzeczpospolita.
Připomněl, že NATO dosud bylo silně proti takovému řešení, ale rostoucí počet sabotáží v Evropě vyvolal otázku, zda by aliance neměla Rusům vytyčit jasné meze a rozhodnout se reagovat důrazněji.
Náměstek Tomczyk ve středu novinářům řekl, že nemůže potvrdit uvedené informace, ale poznamenal, že „NATO tomu není v žádném případě nakloněno“.
Debata o sestřelování ruských střel ještě nad Ukrajinou se podle něj vedla před „mnoha měsíci a skončila tím, že NATO rozhodlo, že takový postup nepřipadá v úvahu“, dodal podle Onetu.
Minulý pátek se na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Polský vzdušný prostor narušil i v noci z pondělka na úterý ruský dron během útoku na západní Ukrajinu.
Šlo zřejmě o průzkumný dron a Varšava podle náměstka ministra obrany Pawla Zalewského předpokládá, že šlo o záměrné narušení polského vzdušného prostoru.
V úterý byl na polské ministerstvo zahraničí předvolán ruský velvyslanec ve Varšavě Georgij Michno. Ministerstvo předalo ruskému velvyslanci ostře formulovanou diplomatickou nótu na protest proti narušení polského vzdušného prostoru, uvedl mluvčí Maciej Wewiór. „Ruská federace nemá s tímto incidentem nic společného,“ tvrdil velvyslanec před novináři.
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