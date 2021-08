Polská vláda chce vyhlásit nouzový stav kvůli přílivu migrantů z Běloruska

Polská vláda požádala prezidenta Andrzeje Dudu o vyhlášení výjimečného stavu v pohraničním pásu dvou vojvodství sousedících s Běloruskem, protože země čelí přílivu migrantů, kteří přicházejí do země přes Bělorusko a překračují nelegálně hranice. Uvedl to premiér Mateusz Morawiecki. Výjimečný stav má podle něj trvat 30 dnů.

"Situace na hranicích s Běloruskem je napjatá a kritická hlavně z důvodu, že režim (běloruského vůdce Alexandra) Lukašenka se rozhodl přepravit migranty z Iráku - hlavně jsou to utečenci z Iráku - do Běloruska a vytlačit je do Polska, do Litvy a do Lotyšska, aby destabilizoval naše země," řekl Morawiecki podle televize TVN 24. Výjimečný stav má podle něj pomoci zajistit hranice a podobná opatření již zavedly Litva a Lotyšsko.

Ministr vnitra Mariusz Kamiński na tiskové konferenci uvedl, že nouzový stav bude zaveden okamžité poté, co prezident podepíše příslušné nařízení. Týkat by se měl jen úzkého pásma bezprostředně při hranicích s Běloruskem a neměl by se dotknout polských občanů. U hranic však nebude možné pořádat demonstrace, protesty, happeningy, výlety a podobně, dodal v narážce akce, které na podporu migrantů pořádaly nevládní organizace na ochranu lidských práv.

"Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít statisíce uprchlíků v Evropské unii," prohlásil. Migranti, kteří v současnosti uvázli mezi běloruskými a polskými hranicemi, podle něj netrpí hlady, protože dostávají jídlo od běloruských služeb, a mohou svobodně odejít. "Nemůžeme dělat ústupky. Pokud je vpustíme, budeme je mít všude," prohlásil. "Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít statisíce uprchlíků v Evropské unii," varoval Kamiński podle TVN 24.

Vilnius, Riga a Varšava obviňují Minsk, že používá migranty jako zbraň v nevyhlášené "hybridní válce", kterou vede jako odvetu za západní sankce přijaté v reakci na zfalšování běloruských prezidentských voleb z loňského srpna a porušování lidských práv při potlačování protestů, které měly přimět Lukašenka k odstoupení.

"Není to snadné rozhodnutí. Pravděpodobně je to první výjimečný stav ve svobodném Polsku," připustil Kamiński v narážce na historickou okolnost, že v 80. letech minulého století komunistický režim vyhlásil výjimečný stav, aby potlačil nezávislé odbory Solidarity.