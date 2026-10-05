Polská policie podezírá instalatéra ze série vražd seniorek ve Varšavě

Polská policie vyšetřuje případ třiačtyřicetiletého Michala P., jehož podezírá z vraždy šesti starších žen a z loupeže, která vedla k smrti další seniorky. Informovala o tom v pondělí polská média, podle nichž podezřelý obvinění popírá a nespolupracuje s vyšetřovateli. Ti prověřují ještě nevysvětlená úmrtí a seznam obětí by mohl být delší, píše server Wirtualna Polska (WP).
Podle webu Onet by mohlo jít o nejzávažnější kriminální případ v polských dějinách.
Vyšetřovatelé se domnívají, že si muž, profesí instalatér, získával důvěru starších osaměle žijících žen coby řemeslník. Dostal se tak do jejich bytů, kde je následně okradl a zardousil. Prověřují také další úmrtí mezi staršími lidmi.
Fotografie nalezené v telefonu podezřelého naznačují, že seznam obětí může být delší, uvádí WP. Vyšetřovatelé podle serveru našli v telefonu podezřelého na 75 000 fotografií, včetně snímků předmětů, které dosud nespojili se známými oběťmi.
Policie muže podle médií zadržela loni v únoru ve Varšavě těsně po jedné z vražd. Jeho oběť krátce před útokem hovořila s bankovním úředníkem, hovor ale neskončil a v telefonu bylo slyšet, jak muž ženu škrtí, uvedl Onet.
Vrah si podle něj později uvědomil, že je telefon stále aktivní a pokusil se uprchnout, ale u bytu oběti ho zatkla policie, kterou přivolal úředník.
Podezřelý, který je ve vazbě, se podle webu Onet potýká se závislostí na hazardních hrách a drogách. Letos mu úřady sdělily obvinění z vraždy šesti žen a loupeže, která vedla ke smrti sedmé ženy.
Případ se ale zatím nedostal k soudu, protože vyšetřovatelé prověřují další případy úmrtí starších lidí, dodal server. Při některých útocích podle médií pomáhali dva ukrajinští občané Taras H. a Ihor H., kteří jsou také ve vazbě.
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