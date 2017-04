Polská opozice poprvé po dvou letech v průzkumu předstihla vládní stranu Právo a spravedlnost

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Polská opoziční strana Občanská platforma (PO) se poprvé po dvou letech dostala do čela průzkumu voličských preferencí. Před vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS), která čelí kritice opozice za snahu o posílení svého vlivu na nezávislé instituce, mají liberálové v průzkumu zveřejněném ve středu náskok dvou procentních bodů. Podle polských médií pokračuje pokles popularity konzervativců patrný v posledních měsících. PO by podle průzkumu volilo 31 procent lidí, zatímco PiS by dostala 29 procent hlasů. Opozice se podle listu Gazeta Wyborcza dostala do čela některého z průzkumů poprvé od dubna 2015, kdy začala voličské ankety ovládat PiS.

