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Zahraničí

Polská opozice na ostří nože. V největší straně Právo a spravedlnost hrozí rozkol

ČTK

Největší polské opoziční straně Právo a spravedlnost (PiS) hrozí rozkol, informují polská média poté, co šéf PiS Jaroslaw Kaczyński dal svému dosavadnímu zástupci ve straně, bývalému premiérovi Mateuszi Morawieckému a jeho spojencům čas do čtvrteční půlnoci, aby si vybrali mezi stranou a vlastním sdružením Rozwój Plus tím, že podepíší prohlášení o věrnosti PiS.

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Ilustrační fotoFoto: Reuters
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V pozadí sporu je podle některých komentátorů skutečnost, že Kaczyński za příštího premiéra PiS vybral Przemyslawa Czarnka, a nikoli Morawieckého.

„Vedení PiS přijalo rozhodnutí. Každý poslanec a člen Evropského parlamentu, který chce zůstat ve straně, musí do konce dne podat příslušné prohlášení. Pokud bude dokument chybět, bude to znamenat, že se zřekl členství ve straně a poslaneckém klubu,“ prohlásil mluvčí PiS Rafał Bochenek. Působení Rozwój Plus označil za naplňování scénáře nepřátel strany, toužících po rozpadu tábora polských vlastenců.

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Za Morawieckým podle listu Gazeta Wyborcza stojí 44 politiků, kteří odmítají podepsat slib věrnosti. Tvrdí, že to je zbytečné, protože věrnost slíbili již přihláškou do strany.

Krizi nezažehnalo ani čtvrteční tříhodinové setkání Morawieckého s Kaczyńským. Po schůzce se nesešli s novináři.

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Přívrženci šéfa PiS tvrdí, že Kaczyński tentokrát usiloval o kompromis, aby ochránil stranu před rozkolem. Morawieckému údajně nabídl, aby vedl skupinu expertů - a pod tímto štítem by mohlo fungovat zmíněné sdružení, které by činnost oficiálně zahájilo 31. července. Nebo aby zmrazil činnost sdružení až do parlamentních voleb, které se mají konat na podzim příštího roku. Druhá strana odmítla.

Naopak Morawieckého spojenci tvrdí, že Kaczyńskému předložili 21 návrhů, jak uklidnit situaci, obnovit důvěru a ukončit spory. Ale odešli s nepořízenou.

„Jedině jednotná PiS s ambiciózním programem a konkrétními rozvojovými projekty může odsunout (premiéra Donalda) Tuska od moci,“ uvedl Bochenek, který na sociální síti zveřejnil snímek předsedy Jaroslawa Kaczyńského, jak podepisuje prohlášení věrnosti PiS.

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