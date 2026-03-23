Politické zemětřesení v Bavorsku: V čele Mnichova stane poprvé zelený homosexuál

Druhé kolo komunálních voleb v německém Bavorsku otřáslo zemí. Poprvé bude největší město Bavorska, Mnichov, vedeno stranou Zelených. V čele bude stát 35letý Dominik Krause, jenž nahradí Dietera Reitera (SPD), který pozici držel posledních 12 let.
Krause v druhém kole voleb porazil dosavadního primátora Dietera Reitera za stranu SPD. „Zpackal jsem to, byla to moje chyba. To byl poslední den mé politické kariéry,“ vyjádřil se k porážce Reiter pro list Bild.
Německý deník Welt druhé kolo voleb v Mnichově popsal jako „nejnapínavější za celá desetiletí“. Současný primátor Reiter byl dlouho považován za favorita, ovšem těsně před volbami čelil ostré kritice kvůli neoprávněným platbám od fotbalového klubu FC Bayern. Reiter seděl v jeho správní radě a nechal se původně slyšet, že tuto funkci bude vykonávat zcela bez nároku na honorář.
Od roku 2021 si však nechal vyplatit od klubu více než 90 tisíc eur (přes dva miliony korun), aniž by to schválilo městské zastupitelstvo. Když vyšla kauza najevo, Reiter na funkci ve správní radě rezignoval a oznámil, že celou částku daruje na charitativní účely, prohře ve volbách však už zabránit nedokázal.
Výhra Zelených je v bavorské metropoli nevídaná, Mnichov mít poprvé primátora z této strany. Od roku 1948 bylo město, až na jednu výjimku, řízeno stranou SPD.
„Mnichove, moc děkuji za tuto velkou důvěru. Cítím se velmi poctěn,“ řekl Krause po volbách. Politik je jedním z nejmladších a také prvním otevřeně homosexuálním primátorem Mnichova. Podle deníku Bild uspěl z velké části i díky své kampani na sociálních sítích, kde publikoval videa vysvětlující politická rozhodnutí nebo odpovídal na otázky veřejnosti.
Oktoberfest jako drogový festival
Bavorsko je jedna z nejkonzervativnějších spolkových zemí Německa a právě zde se každoročně koná pivní monstrakce Oktoberfest. Na festivalu tradičně první sud piva čepuje primátor. Tohoto úkolu se tak na podzim ujme právě Krause, který v roce 2023 přišel s kontroverzním názorem, když festival nazval „největší otevřenou drogovou scénou na světě“ a kritizoval propagaci alkoholu. Zároveň prosazoval legalizaci konopí. Výčepní v té době zuřili.
Na zahájení festivalu bude také bavorský ministerský předseda Markus Söder ze strany CSU, který se v minulosti často posmíval bývalé předsedkyni strany Zelených, Ricardě Langové. Ta sdělila, že pravděpodobně pojede na příští Oktoberfest v Mnichově, „jen aby stála vedle Markuse Södera, zatímco bude sledovat, jak člen strany Zelených zahajuje festival,“ řekla Langová v deníku Bild.
První kolo voleb proběhlo 8. března a Reiter s 35,6 procenty porazil Krause s 29,5 procenty. V porovnání voleb z roku 2026 to pro Reitera představovalo pokles o více než 12 procentních bodů. Druhé kolo naopak dominovala strana Zelených, v čele s Krausem, kteří skončili s 56,4 procent. Reiter získal pouze 43,6 procent.
