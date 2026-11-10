„Politické divadlo, které selže.“ Šéf Pentagonu se vysmál snahám o impeachment

Americký ministr obrany Pete Hegseth označil snahu o podání ústavní žaloby na jeho osobu kvůli válce v Íránu za politické divadlo, které selže. Nepřátelům Spojených států podle jeho názoru takové úsilí ukazuje, že země je ochotná trestat své vlastní válečníky a vedení za zákonné vojenské operace.
Republikánský kongresman Thomas Massie v pondělí ve Sněmovně reprezentantů představil návrh na impeachment, neboli ústavní žalobu, na Hegsetha.
„To, o co se snaží jeden nespokojený a poražený kongresman, není dohled ani vyvozování odpovědnosti. Je to politická show, osobní manifest poháněný egem a záští,“ prohlásil ministr před novináři.
Zákonodárce z Kentucky Massie na půdě Sněmovny reprezentantů, která v pondělí zasedala poprvé od voleb, přečetl obvinění vůči Hegsethovi. Týkají se zejména války s Íránem, ale zároveň odkazují i na jeho roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.
Hegseth v úterý uvedl, že Massieho kritika není důvodem k ústavní žalobě. Jedná se podle něj o „politické neshody, nikoli závažné zločiny, přestupky, zradu, úplatkářství ani jiné přečiny, které měli zakladatelé země na mysli při formulování ustanovení o impeachmentu“.
Massie, který je rovněž kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jehož funkční období skončí po prohraných volbách v lednu, podání rezoluce avizoval. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries předtím oznámil, že rezoluci podporuje.
I kdyby Sněmovna reprezentantů odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.
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