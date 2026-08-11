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Zahraničí

Policistku třikrát bodl, kolegu zasáhl do krku. Útočník s nožem ve vězení neskončil

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Dva francouzští policisté utrpěli v pondělí zranění při útoku nožem v Toulouse. Podezřelého policie krátce po útoku zadržela, jeho zadržení však bylo v noci na úterý ukončeno kvůli jeho zdravotnímu stavu. Muž byl následně převezen na psychiatrické oddělení. O případu informoval francouzský server CNews.

Francie, policie, ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Reuters
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K útoku došlo v pondělí v ulici Rue d'Austerlitz ve čtvrti Wilson. Trojice městských policistů tam během hlídky narazila na muže, který na ně nejprve zamával. Krátce nato však vytáhl nůž a zaútočil na ně.

Policisté se podle policejního zdroje pokusili muže zpacifikovat pomocí teleskopických obušků. Při potyčce utrpěli zranění dva z nich. Jeden z policistů byl zraněn na krku, policistka utrpěla tři bodná zranění. Podle policejního zdroje vážnější komplikace u policistky zastavila neprůstřelná vesta.

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Podle serveru CNews oba zraněné převezli záchranáři do univerzitní nemocnice Rangueil. Jejich stav podle dostupných informací není znám. Podezřelého policie krátce po útoku zadržela.

Starosta mluví o události teroristické povahy

Starosta Toulouse Jean-Luc Moudenc na sociální síti X uvedl, že úřady případ evidují jako událost „teroristické povahy“. Z jeho vyjádření ale není zřejmé, zda útok za teroristický označily také bezpečnostní nebo justiční orgány.

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Vyšetřovatelé nyní zjišťují motiv útoku. Zadržení podezřelého bylo v noci na úterý ukončeno, protože jeho zdravotní stav podle policejního zdroje nebyl slučitelný s pokračováním policejního opatření. Muž byl poté převezen na psychiatrické oddělení.

Další útok nožem ve Francii

Incident se stal necelé dva týdny poté, co policie v Paříži zadržela muže podezřelého z napadení tří žen kuchyňskými noži.

Francouzské úřady v minulosti řešily několik útoků nožem, u nichž vyšetřovatelé prověřovali také možnou souvislost s islamistickým extremismem. V případě pondělního útoku v Toulouse však zatím není jasné, co muže k napadení policistů vedlo. Vyšetřování pokračuje.

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