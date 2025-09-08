Zahraničí

"Ponurý den." Policisté zastřelili muže, který byl čtyři roky na útěku s dětmi

ČTK
před 8 hodinami
Novozélandská policie dnes brzy ráno zastřelila při přestřelce muže, který se téměř čtyři roky se svými třemi dětmi skrýval na Severním ostrově Nového Zélandu, aniž ho policie dokázala vypátrat. Na místě přestřelky, kde Tom Phillips kriticky zranil jednoho policistu, byla i 12letá dcera, další dvě děti se dnes podařilo najít v lesích poblíž místa činu.
Pohled na farmářské oblasti novozélandského Severního ostrova. V pralese mimo pastviny se skrýval Tom Phillips se svými třemi malými dětmi.
Pohled na farmářské oblasti novozélandského Severního ostrova. V pralese mimo pastviny se skrýval Tom Phillips se svými třemi malými dětmi. | Foto: By Ingolfson - Self-photographed, Public Domain, Wikimedia Commons

Phillips a jeho děti, kterým je nyní 9, 10 a 12 let, zmizeli v prosinci 2021 po hádce Phillipse s matkou dětí. Několik let přežívali v divočině a pravděpodobně se nikdy nevzdálili daleko od odlehlé venkovské osady Marokopa na Severním ostrově, kde žili předtím. Úřady je ale navzdory apelům matky, tlaku veřejnosti a občasnému spatření lidmi celou dobu nedokázaly najít. Spekulovalo se o tom, že jim někdo z místních mohl pomáhat.

Novozélanďan s dětmi se už čtvrtým rokem skrývá v divočině. Vraťte se, prosí rodina

Nový Zéland

Dnes se Phillips pokusil vyloupit obchod s potřebami pro farmáře ve městě Piopio v oblasti Waikato. Policie se o tom dozvěděla kolem 2:30 místního času a na nedaleké silnici kolem 3:20 nastražila hroty, aby podezřelého zastavila. Phillipsova čtyřkolka, na níž jel i s dcerou, skutečně přes hroty přejela a muž poté začal střílet na prvního zasahujícího policistu. "Náš policista byl zasažen do hlavy. Okamžitě padl k zemi," uvedla úřadující zástupkyně šéfa novozélandské policie Jill Rogersová. Policista byl operován a očekává se, že přežije.

Další hlídka, která dorazila na místo, pak Phillipse zastřelila. Dvanáctiletá dcera z přestřelky, po níž se na čtyřkolce a v jejím okolí našlo několik střelných zbraní, vyvázla nezraněna. Podle novozélandských médií pak strážcům zákona pomohla najít dvě zbývající děti, k jejichž kempu hluboko v lesích se policie dostala kolem 16:30 místního času, tedy nedlouho předtím, než měly teploty klesnout k bodu mrazu. Našla je nezraněné.

Matka dětí, o níž média informují jen jako o Cat, v prohlášení uvedla, že v ní události dnešního ráno vyvolaly vlnu složitých emocí. "Velmi nám chyběly každý den po téměř čtyři roky a těšíme se, že je přivítáme doma s láskou a péčí," podotkla k dětem.

"Vědět, že děti jsou v bezpečí a dostává se jim péče po téměř čtyřech letech, je absolutní úleva," sdělila zase Rogersová. Novozélandský premiér Luxon mluvil po smrti Phillipse o "ponurém dni" pro ostrovní stát a ještě před nalezením zbývajících dvou dětí vyjádřil přesvědčení, že všichni Novozélanďané na děti myslí.

Na otázku, jestli policie v případu postupovala správně, poznamenal, že "v pravý čas bude nutné položit řadu otázek, ale dnešek tím dnem není". Dodal však, že očekává "různá vyšetřování".

 
