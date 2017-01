Policisté v USA se bojí zastavit člověka na ulici. Mohou za to rasové nepokoje, ukázal průzkum

před 1 hodinou

Střelba ve Fergusonu, Dallasu či v Baton Rouge. To je jen zlomek incidentů, které v posledních letech vedly ke smršti rasových nepokojů a k vyostření napětí mezi černošským obyvatelstvem v USA a místní policií. Až 86 % policistů ve Spojených státech kvůli tomu v současnosti vnímá svoji práci jako obtížnou. Hovoří o tom průzkum americké nezávislé společnosti Pew Research Center, který poukazuje i na rozdílné názory mezi bělošskými a černošskými strážníky.

Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu, který provedla americká nezávislá instituce Pew Research Center ve spolupráci s Národní policejní výzkumnou platformou.

Jde o jeden z vůbec největších průzkumů zaměřených na postoje a názory policistů ohledně jejich práce. Zúčastnilo se ho téměř 8000 policistů z nejméně 100 policejních oddělení v různých částech USA.

Zhruba 72 procent z nich uvedlo, že jejich kolegové "jsou nyní méně ochotní zastavit a podrobit výslechu podezřelé osoby". Dále se pak 93 procent z nich domnívá, že se jejich spolupracovníci více bojí o svoji bezpečnost.

Zásahů proti černošskému obyvatelstvu ze strany policie, které následně vyvolaly masové protesty i útoky na strážce zákona, proběhlo v USA v minulých letech hned několik. Naposledy proběhly velké bouře ve městě Charlotte v Severní Karolíně.

Protesty vyvolala například také vražda černošského mladíka Michaela Browna v Missouri, kterého v roce 2014 zastřelil policista Darren Wilson. Do ulic s transparenty vyšly stovky lidí taktéž kvůli incidentu z roku 2016, kdy ve městě Baton Rouge v Louisianě policisté zastřelili Afroameričana Altona Sterlinga.

Dvě třetiny policistů v USA si přitom nemyslí, že by zmíněné střety poukazovaly na hlubší problém ve společnosti. Stejný počet respondentů si také stojí za názorem, že tyto i další demonstrace jen z velké části zrcadlí předpojatost lidí vůči jejich povolání.

Střet názorů ve vlastních řadách

Průzkum, který sbíral data v období od 19. května do 14. srpna minulého roku, poukázal na velmi rozdílné názory na otázku rasové nesnášenlivosti mezi bělošskými a černošskými policisty. 92 % bělošských strážců zákona například uvedlo, že Afroameričané v USA podle nich dosáhli rovných práv. Jen 29 % policistů tmavé pleti s tímto tvrzením souhlasilo.

Tato názorová propast byla podle vedoucího průzkumu Riche Mirona "zřejmě nejvíce překvapujícím zjištěním z celého průzkumu".

"Když černošští policisté sundají své uniformy a odznaky, nejsou už policisty," vysvětluje Morin. "V tu chvíli to jsou prostě černošští muži a ženy, kteří čelí stejnému ponížení, nespravedlnosti a diskriminaci, o jaké mluví ostatní obyvatelstvo této pleti," vysvětluje Morin.

Výsledky také hovoří o tom, že afroameričtí policisté vnímají vztahy mezi strážci zákona a černochy jako "nabourané". Zatímco 60 % bělošských a hispánských policistů označilo vztahy za vynikající či dobré, jenom 32 % černošských policistů s tímto tvrzením souhlasilo.

"Jsem Afroameričan, nikdy jsem nebyl běloch, takže se na to můžu dívat jen z jedné perspektivy. Ale nejsem překvapený tím, že vidíme věci jinak, co se týče pohledu na naši společnost," sdělil pro The New York Times bývalý policejní komisař Filadelfie Charles H. Ramsey.

Na jedné věci se ale policisté jednohlasně shodli. Lidé si podle nich neuvědomují, jaká rizika jejich zaměstnání představuje.

autor: Adéla Očenášková