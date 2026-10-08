Policisté v Německu, Česku a Polsku odhalili skupinu zlodějů aut

Policisté z Německa, Česka a Polska po dvouletém vyšetřování krádeží 43 aut v Bavorsku a Bádensku-Württembersku oznámili zadržení čtyř Ukrajinců spojovaných s tímto případem.
V pražském regionu zadrželi policisté dva Ukrajince, včetně 24letého muže považovaného za hlavu skupiny, oznámila ve čtvrtečním prohlášení německá policie. Vyjádření české policie se zjišťuje.
Zloději ukradená auta převáželi do Polska. Výše škod podle státního zastupitelství v Heilbronnu, které vyšetřování vede, činí 1,5 milionu eur (36,6 milionu korun).
Zmíněného pravděpodobného šéfa skupiny zadržela policie v úterý při domovních prohlídkách. Ty se konaly i v Polsku, kde policisté dopadli 27letého muže, který měl na starosti logistiku.
Dalšího 34letého podezřelého zadržela zásahová jednotka v Miláně na severu Itálie. Ve středu pak policie zadržela ještě 35letého muže na pražském letišti, který podle ní ke skupině zlodějů rovněž patřil.
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