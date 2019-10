Policisté v Anglii našli v nákladním autě 39 mrtvých lidí, řidiče zatkli

Britská policie našla v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie 39 těl v nákladním automobilu. Pětadvacetiletého řidiče kamionu podle televize Sky News zadržela, je podezřelý z vraždy. Pochází ze Severního Irska. Mezi mrtvými je i jeden nezletilý.

Policii přivolali záchranáři v noci v 1:40 tamního času (2:40 SELČ). Kdo upozornil je, není jasné.

Podle policie kamion pochází zřejmě z Bulharska a do Británie se dostal v sobotu přes město Holyhead. Tento přístav leží na velšském ostrově Anglesey, asi sto kilometrů východně od irského hlavního města Dublinu.

"Je to tragická událost, ve které přišlo o život mnoho lidí. Nyní budeme zjišťovat, co se stalo," uvedl podle Sky News zástupce essexské policie Andrew Mariner.

"Právě teď identifikujeme oběti. Očekávám, že to potrvá dlouho," dodal Mariner. Úřady nařídily pitvu. Na otázku, zda se jednalo o migranty, policie neodpověděla.

"Myslíme si, že nákladní auto pochází z Bulharska a do naší země vstoupilo v Holyheadu v sobotu 19. října. Společně s našimi partnery to vyšetřujeme. V souvislosti s případem jsme zadrželi řidiče nákladního auta. Během vyšetřování zůstane ve vazbě," uvedl také Mariner.

Bulharské ministerstvo zahraničí sdělilo, že nemůže zatím potvrdit, zda kamion na svou cestu vyrazil skutečně z Bulharska. "Stále prověřujeme informace, které zveřejnila britská média, a kontaktujeme úřady," uvedla mluvčí bulharské diplomacie.

Zástupce severoirské Asociace pro nákladní dopravu (FTA) Seamus Leheny agentuře Reuters řekl, že trasa, kterou na cestě z Bulharska do Británie kamion zvolil, je velmi "neortodoxní". Musel totiž zjevně přijet nejprve do Irska a poté přejet trajektem do britského přístavu Holyhead. Výběr trasy mohly podle Lehenyho ovlivnit zvýšené kontroly v přístavech Dover na jihovýchodě Anglie a ve francouzském Calais.

"Mohli si myslet, že bude jednodušší dostat se sem z Cherbourgu nebo Roscoffu přes Rosslare a pak po silnici do Dublinu," uvedl Leheny. Cherbourg a Roscoff jsou francouzské přístavy, Rosslare leží na jihovýchodě Irska. "Je to velká oklika a přidá den cesty navíc," dodal zástupce FTA.

Událost sleduje i britský premiér Boris Johnson. "Mé myšlenky jsou se všemi, kteří přišli o život nebo ztratili své blízké," uvedl podle agentury Reuters. Zároveň řekl, že ministerstvo vnitra ho o případu pravidelně informuje a že hodlá spolupracovat s policií při objasnění tragédie.

Britská ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že je tragickým incidentem "šokována a zarmoucena". "Essexská policie zatkla jedince a my jí nyní musíme dát prostor pro vyšetřování," dodala ministryně.

Okolí průmyslové zóny Waterglade ve městě Grays východně od Londýna, kde auto stálo, je nyní uzavřeno.

Zpravodajská stanice BBC upozornila, že případ připomíná kauzu z roku 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli těla 58 udušených Číňanů. Pokus o ilegální překonání hranic přežili tehdy jen dva migranti. V roce 2015 se v Rakousku v odstaveném chladírenském voze, který přijel z Maďarska, našlo 71 mrtvých uprchlíků.