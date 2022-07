Policista zastavil rychle jedoucí auto. Když poznal řidiče, raději vypnul kameru

V americkém státě Louisiana řeší případ policisty, který vypnul kameru upevněnou na svém těle v okamžiku, kdy poznal muže, kterého zastavil za překročení povolené rychlosti. Jeho druhá kamera, umístěná na přístrojové desce, už bez zvuku nahrála, jak řidiči podává ruku a nechává ho odjet bez pokuty.

Oním mužem, který měl spáchat 28. června dopravní přestupek na mostě Atchafalaya Basin, byl šéf Louisianské státní policie Lamar Davis. Na záběru je vidět, jak policista zastavuje černé auto. Když si jde policista promluvit s řidičem, poznává v něm svého nejvyššího nadřízeného a vypíná záznam osobní kamery. Než se záznam, který nabírá i zvuk, přeruší, je slyšet slova policisty, který řekne: "No, to mě…"

Zbytek setkání zachytila už bez zvuku palubní kamera v policistově autě. Na záznamu podává strážník svému šéfovi ruku a pouští ho. Vedoucí policejního oddělení pro styk s veřejností Nick Manale uvedl, že se zdá, že zasahující policista zastavil záznam z kamery, jakmile Davise poznal.

Podle státní policie si její příslušník nezaznamenal, jakou rychlostí Davis v úseku, kde je omezená rychlost zhruba na sto kilometrů, jel. Podle Manaleho zasahující policista "využil svého uvážení a neudělil pokutu". Davis podle serveru Daily Mail prohlásil, že přijímá odpovědnost za překročení rychlosti na nebezpečné mezistátní silnici, na níž bylo v posledních třech letech zaznamenáno více než 200 nehod ročně. Jak rychle jel, si prý nepamatuje.

Nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním místní televizní stanici WBRZ řekl, že Davis jel rychlostí téměř 150 kilometrů za hodinu. Zdroj také poznamenal, že k zastavení šéfa Louisianské státní policie došlo krátce poté, co sám Davis svému oddělení nakázal zastavovat řidiče překračující rychlost na tomto mostě. "Mýlil jsem se. Přiznávám to. Přijímám plnou odpovědnost. Snažím se toho za den stihnout příliš mnoho, musím dělat to, co sám kážu," přiznal se televizi Davis.