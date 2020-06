Policista, jenž zabil černocha v Atlantě, je obviněn z vraždy. Hrozí mu i trest smrti

Policista z Atlanty, který minulý týden zastřelil Američana tmavé pleti Raysharda Brookse, byl ve středu obviněn z vraždy. Informovaly o tom světové agentury s odvoláním na prohlášení prokuratury v americkém státě Georgia. Zabití sedmdvacetiletého Brookse vyvolalo další vlnu protestů proti rasismu a policejnímu násilí na černoších v USA.

Bělošský policista Garrett Rolfe, který Brookse 12. června dvakrát střelil do zad, byl o den později propuštěn poté, co se objevily videozáznamy celého incidentu. Nyní čelí obvinění z vraždy, ale i z útoku smrtící zbraní, uvedl na tiskové konferenci v Atlantě okresní návladní Paul Howard. V případě, že bude shledán vinným, hrozí mu doživotí, ale i trest smrti, dodal Howard.

Brooksově smrti předcházela potyčka s policisty poté, co muž usnul v autě u restaurace rychlého občerstvení a následně neprošel dechovou zkouškou na alkohol. Když se jej snažil příslušník pořádkových složek zatknout, strhla se šarvátka, při níž Brooks zřejmě jednomu z policistů vzal jeho taser a dal se na útěk. V jednu chvíli pak paralyzérem namířil na jednoho z policistů. Rolfe následně otci čtyř dětí vpálil dvě kulky do zad.

Podle návladního Howarda Rolfe do Brookse poté, co ho střelil, ještě kopl. Druhý z policistů přítomných na místě činu, Devin Brosnan, pak stál na těle zraněného muže, který bojoval o život. Brooks zemřel po převozu do nemocnice. Howard vysvětlil, že Brosnan bude s prokuraturou spolupracovat a že byl obviněn z napadení a porušení přísahy.

