Policie zatkla v Manchesteru dva lidi podezřelé z terorismu

před 37 minutami

Ozbrojení policisté budou o víkendu střežit stovky akcí po celé Británii. Posílení bezpečnostních opatření následuje po pondělním bombovém útoku v Manchesteru, uvedla stanice BBC na svém webu. V souvislosti s útokem, který si vyžádal 22 obětí, policie podle BBC vyslýchá 11 lidí. Naposledy v sobotu časně ráno zadržela dva muže ve věku 20 a 22 let poté, co si policisté řízenou explozí uvolnili vstup do domu v Cheetham Hill v Manchesteru. Prohledali také další dvě budovy ve městě.Kvůli teroristickému útoku v Manchesteru už britská policie zadržela celkem 13 lidí, dva z nich mezitím obvinění propustila.

