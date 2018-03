Ruský agent MI6 a jeho dcera bojují po otravě o život. Do případu se vložili britští lovci teroristů

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Sergej Skripal a jeho dcera Julia leží v kritickém stavu v nemocnici ve Velké Británii po otravě neznámou látkou.

Londýn - V nemocnici v Salisbury bojuje o život bývalý ruský agent Sergej Skripal. V kritickém stavu je od neděle, kdy pozřel neznámou životu nebezpečnou látku.

Muž upadl do bezvědomí v nákupním středisku spolu se svou třiatřicetiletou dcerou Juliou, která za ním přijela na návštěvu z Ruska. I ta nyní leží v kritickém stavu na nemocničním lůžku.

The Russian spy was found unconscious in a shopping centre after apparently being poisoned https://t.co/SaMmwigReL — Sky News (@SkyNews) March 6, 2018

"Na lavičce seděl postarší muž a mladší dívka. Ona o něj byla opřená a vypadalo to, že možná omdlela. Zneklidnilo mě to, říkala jsem si, že bych měla asi nějak zasáhnout, ale působili hodně zdrogovaně. Vypadalo to, že si dali něco docela silného," popsala pro BBC jedna ze svědkyň, která dvojici v nákupním centru zahlédla.

Za nedělním incidentem ale nestály drogy. Dvojici chtěl pravděpodobně někdo úmyslně otrávit. Pokud vyšetřování tuto verzi prokáže, policie může hledat viníka až v Rusku. Pro režim tamního prezidenta Vladimira Putina představoval 66letý Skripal nepohodlnou osobu.

Vyšetřování v úterý přešlo do gesce protiteroristické složky britské policie. Policie to zdůvodnila odbornými znalostmi, kterými protiteroristické oddělení disponuje. Zároveň ale zdůraznila, že incident nebyl vyhodnocen jako teroristický čin.

Výměna skupiny špionů

Podle Ruska měl Skripal v 90. letech jako pracovník ruské vojenské rozvědky GRU donášet informace britské zpravodajské službě MI6. Britům měl prozrazovat zprávy o ruských agentech, kteří tajně působili v Evropě. Skripal pracoval v GRU do roku 1999 a získal tu hodnost plukovníka. Poté působil čtyři roky na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě.

V roce 2004 ho ale zadržela ruská bezpečnostní služba FSB a o dva roky později ho soud v Moskvě odsoudil ke třinácti letům vězení za špionáž ve prospěch Británie. Informace o ruských rozvědčících měl Skripal donášet údajně za odměnu 72 000 liber (přes 2 miliony korun), tvrdila moskevská prokuratura. Soud probíhal v utajení, podle tehdejších zpráv ruských médií se ale Skripal k činu přiznal.

Bývalý agent si ale nakonec neodpykal ani polovinu trestu, v roce 2010 ho tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv omilostnil. Avšak ne zadarmo. Moskva ho spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za deset svých špionů zadržených ve Spojených státech. Šlo o jednu z největších špionážních výměn po skončení studené války. Celá akce se uskutečnila na vídeňském letišti.

Druhý Litviněnko?

Krátce nato se Skripal dostal do Británie, kde mu podle deníku The Guardian úřady měly přidělit novou identitu, bydliště a důchod. The Guardian ale poukazuje na to, že katastr nemovitostí eviduje Skripalův dům v Salisbury na jihu Anglie pod jeho skutečným jménem.

Agentura Reuters tvrdí, že se Skripal od přestěhování do Británie držel v ústraní. Podle bulvárního deníku The Sun tu měl ale krátce nato při autonehodě přijít o manželku. Podle The Sun přišel v minulosti také o syna, i ten údajně zemřel při dopravním neštěstí.

Podle někdejšího ruského agenta Igora Sutjagina, který byl součástí stejné výměny v roce 2010, je příliš brzo na to, říct, co nebo kdo stojí za otravou Skripala. "Všechno to jsou jen domněnky," řekl pro list The Guardian. Sutjagin ale zároveň zdůraznil, že postoj Kremlu k agentům, kteří přeběhnou na druhou stranu, je jasný.

Sutjagin tím narážel i na případ Alexandra Litviněnka, který je tomu nynějšímu v mnohém podobný. Bývalý ruský agent Litviněnko zemřel v Británii v roce 2006 na otravu radioaktivním poloniem 210. Ještě před svou smrtí obvinil ze své vraždy Putina. Litviněnko v roce 2001 získal politický azyl v Británii, přijal britské občanství a pracoval pro tamější tajnou službu.

Britští vyšetřovatelé tvrdí, že za jeho otravou stáli ruští agenti Dmitrij Kovtun a Andrej Lugovoj. Látku mu měli zamíchat do čaje během společné schůzky, která v roce 2006 proběhla v londýnském hotelu Millennium. Kreml to popírá.

Yulia Skripal, who is in intensive care along with her father Sergei Skripal in Salisbury, has been pictured for the first time https://t.co/72pYBzCkCH pic.twitter.com/p6NVZzd5hK — HuffPost UK (@HuffPostUK) March 6, 2018

"Je zřejmé, že jde o neobvyklý případ," komentoval situaci v úterý policejní mluvčí Mark Rowley. Podle něj je nyní hlavně důležité zjistit, jakou látkou byli Skripal a jeho dcera otráveni a jak se k nim dostala.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson zase varoval před ukvapenými závěry, dokud nepřijde policie s jasnými důkazy. V úterý tak v parlamentu odmítl obvinit Rusko z odpovědnosti na události. Pokud se ale vina této země prokáže, Londýn bude podle něj rázně reagovat. "Pokud se tato podezření ukážou jako opodstatněná, přijme naše vláda veškerá opatření, která považujeme za nezbytná k ochraně života lidí v této zemi a jejich svobod," prohlásil Johnson.

Událost označil za "znepokojivý incident". Zároveň ale dodal, že ji nemůže více komentovat, aby nenarušil vyšetřování.

Kreml se nechal slyšet, že je ochotný pomoci při vyšetřování, pokud o to Velká Británie požádá. Zatím se ale podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nic takového nestalo. Nedělní incident označil Peskov za "tragickou událost".

