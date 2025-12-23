Policie zadržela v Londýně Gretu Thunbergovou za podporu teroristické organizace

Britská policie v pátek na propalestinské demonstraci v Londýně zadržela švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou kvůli podpoře zakázané organizace, píše agentura Reuters. Podle policie držela transparent podporující propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů.
Thunbergová podle aktivistické skupiny Defend Our Juries držela transparent s nápisem "Podporuji vězně z Palestine Action. Jsem proti genocidě". Demonstrace se konala před sídlem pojišťovací společnosti Aspen Insurance, která podle organizátorů poskytuje služby britské pobočce izraelské obranné firmy Elbit Systems.
Palestine Action byla přidána na britský seznam teroristických skupin po vandalských činech spáchaných jejími aktivisty, z nichž někteří jsou ve vazbě a zahájili hladovku. Podpora organizace je podle agentury AFP trestána až šesti měsíci vězení.
Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících. Vláda naopak viní Palestine Action ze škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.
ŽIVĚKyjev je bez elektřiny. Rusko pokračuje v drtivých úderech na ukrajinskou energetiku
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
Babiš ve vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v pražské vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři. Napsal to server Blesk, kterému to potvrdil mluvčí ANO Martin Vodička. Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další čeští politici.
"Extrémní." Muchová ostře proti světovému tenisu, z kolotoče prý není možné vyskočit
Na nabitý tenisový kalendář, který je naplněný značným množstvím povinných akcí, se snáší stále drtivější kritika. Čerstvě se k ní přidala i česká tenistka Karolína Muchová. Světový tenis obvinila z toho, že ohrožuje fyzické i duševní zdraví sportovců.
Za zraněním lidí autem v německém Giessenu zřejmě nebyl terorismus, ale duševní choroba
Vyšetřování pondělního incidentu v německém Giessenu, kde řidič z Ázerbájdžánu zranil autem několik lidí na autobusové zastávce, neneslo žádné známky politicky motivovaného či teroristického činu. Objasňování ještě neskončilo, policie nicméně vychází z možné duševní choroby muže, informovala v úterý agentura DPA. Vážné zranění utrpěla 64letá žena.