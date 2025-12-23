Přeskočit na obsah
Zahraničí

Policie zadržela v Londýně Gretu Thunbergovou za podporu teroristické organizace

ČTK,Zahraničí

Britská policie v pátek na propalestinské demonstraci v Londýně zadržela švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou kvůli podpoře zakázané organizace, píše agentura Reuters. Podle policie držela transparent podporující propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů.

Britain Thunberg
Greta Thunbergová protestuje před sídlem pojišťovací společnosti Aspen Insurance.Foto: CTK
Thunbergová podle aktivistické skupiny Defend Our Juries držela transparent s nápisem "Podporuji vězně z Palestine Action. Jsem proti genocidě". Demonstrace se konala před sídlem pojišťovací společnosti Aspen Insurance, která podle organizátorů poskytuje služby britské pobočce izraelské obranné firmy Elbit Systems.

Palestine Action byla přidána na britský seznam teroristických skupin po vandalských činech spáchaných jejími aktivisty, z nichž někteří jsou ve vazbě a zahájili hladovku. Podpora organizace je podle agentury AFP trestána až šesti měsíci vězení.

Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících. Vláda naopak viní Palestine Action ze škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.

