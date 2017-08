před 21 minutami

Dva Syřany ve věku 14 a 16 let zadržela německá policie v souvislosti s páteční smrtí Iráčana v západoněmeckém Wuppertalu. Informovala o tom v sobotu agentura DPA. Teroristický motiv činu vyšetřovatelé vyloučili, došlo podle nich zřejmě ke sporu kvůli obchodním záležitostem. Policie v souvislosti s ubodáním 31letého muže z Iráku v malém obchodě na rušné ulici stále pátrá po dvou mužích ve věku 23 a 29 let. Při útoku utrpěl zranění také 25letý bratr zavražděného muže. V současnosti je mimo ohrožení života. Oba zadržení mladiství pocházejí ze Sýrie a do Německa přišli před rokem. Policii jsou známí kvůli dřívější trestné činnosti. Oběť a útočníci se podle všeho znali.

