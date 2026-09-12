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Zahraničí

Policie vyšetřuje vykolejený vlak ve Francii. Pracuje s verzí cizího zavinění

ČTK
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Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie. S odkazem na policejní zdroj to v sobotu uvedla agentura AFP. Na trati se podle něj našel kus kolejnice. Při nehodě se zranily desítky lidí.

Policejní hlídky na nádraží v Paříži
„Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění. Pak jsme si uvědomili, že jedeme po štěrku a vlak už není na kolejích,“ řekl stanici BFMTV jeden cestující, označený jen křestním jménem Vincent. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
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Vlak na trase mezi městy Rouen a Caen vezl téměř 200 cestujících. Zranění utrpělo nejméně 44 lidí, jedna mladá žena byla přepravena do nemocnice v kritickém stavu. Souprava vykolejila kolem 19:45 hodin poblíž obce Cléon mezi stanicemi Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin. Po nehodě nebylo jasné, co vedlo k tomu, že vlak sjel z kolejí.

Vyšetřování bezprostředně po nehodě vyloučilo, že by strojvedoucí byl pod vlivem alkoholu či omamných látek, uvedla podle médií prokuratura.

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„Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění. Pak jsme si uvědomili, že jedeme po štěrku a vlak už není na kolejích,“ řekl stanici BFMTV jeden cestující, označený jen křestním jménem Vincent. „Rozbilo se nám okno, všude byl kouř a létala zavazadla. Oknem jsme viděli, jak kolem nás projíždí další vagon,“ dodal.

„Jeden člověk měl rozbitou hlavu, ale ani jsme si toho nevšimli. Abychom se dostali ven, museli jsme vypáčit dveře,“ řekl mladík, který si stěžoval, že cestující zůstali odkázáni sami na sebe, bez pomoci železničářů.

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