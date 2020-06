I Francie má svého "George Floyda". Tamní policie čelí kritice kvůli brutalitě

Americká debata na téma policie a násilí má ozvěnu i v Evropě. Především ve Francii, kde loni při protestech hnutí žlutých vest a během konání hudebního festivalu v Nantes policie čelila obviněním z brutality.

Ve Francii se od minulého týdne konají demonstrace proti rasismu, na kterých kromě George Floyda zaznívá ještě jedno jméno: Adama Traoré.

Před čtyřmi lety slavil Traoré své 24. narozeniny. Mladíka malijského původu však spolu s jeho kamarádem zastavili na pařížském předměstí Beaumont-sur-Oise tři policisté. Neměl u sebe doklady a dal se na útěk.

Policisté jej dostihli, zadrželi a naložili do auta. Během převozu na policejní stanici ale Traoré zemřel. O příčinách jeho smrti stále není jasno, každopádně inspekce policisty nedávno definitivně očistila se závěrem, že se ničeho nezákonného nedopustili.

"Zemřel stejně jako George Floyd v Minneapolisu. Leželi na něm tři policisté," řekla však agentuře Reuters Traorého sestra Assa.

Podobných případů je ale ve Francii více. Agentura AFP například uvádí, že během demonstrací tzv. žlutých vest utrpěly vážná zranění desítky lidí kvůli zásahu gumovým projektilem. Třiadvacet osob přišlo o oko, zraněni byli lidé ve věku od čtrnácti do devětapadesáti let. Používání gumových projektilů, ve Francii známých pod zkratkou LBD, loni odsoudila i Rada Evropy.

"Zlí jsou snad jen policisté"

Ministr vnitra Christophe Castaner prohlásil, že inspekce prověřovala v souvislosti se zásahy proti členům hnutí žlutých vest v ulicích francouzských měst 209 případů nepřiměřeného použití síly.

Nyní se Castaner střetl v diskusi o policejním násilí a rasismu se šéfem policejních odborů Unsa Philippem Caponem. Ministr řekl, že někteří policisté zklamali při plnění svých povinností a že rasismus nebude u policie tolerován.

"Vytváří se dojem, že všichni jsou slušní a hodní, jenom policisté jsou zlí," odmítl však kritiku policejní odborář Capon.

V pondělí Castaner také ujistil, že metodu pacifikace podezřelých, kdy policisté kleknou zatýkanému na krk, francouzská policie přestane používat. Na obranu policistů však dodal, že během protestů žlutých vest utrpělo zranění také přes 1600 příslušníků pořádkových sil.

Potichu nezůstávají ani sami policisté. V sobotu večer manifestovali svůj vzdor vůči vládě právě v reakci na nulovou toleranci vůči rasismu uvnitř bezpečnostních složek. Desítky policejních vozů se v Paříži sjely k Vítěznému oblouku. Automobily měly spuštěné houkačky a modré majáčky. Právě u Vítězného oblouku se v prosinci 2018 odehrávaly mohutné nepokoje na počátku protestů protivládního hnutí takzvaných žlutých vest.

Násilí je ve Francii už déle

Ve Francii vyvolal kritiku také loňský incident na hudebním festivalu v Nantes. Když se diváci odmítali rozejít, policisté mezi ně házeli granáty se slzným plynem nebo dýmovnice a pak vypustili psi. V následné řeži desítky lidí spadly do nedaleké řeky.

"Ve Francii existuje problém nadužívání ze strany policie už dlouhou dobu, není to záležitost jen posledních let nebo měsíců. Není to nic nového. Velmi se o tom diskutovalo už v šedesátých letech v době vlády prezidenta Charlese de Gaulla, i když teď pod vlivem situace ve Spojených státech je ta debata ještě intenzivnější," řekl Aktuálně.cz francouzský politolog Paul Bauer, který působí na Institutu mezinárodních studií na pražské Karlově univerzitě.

"Je ovšem pravda, že mezi policisty je mnoho lidí přistěhovaleckého původu, takže problém nepřiměřeného používání násilí nebo zneužití pravomocí není jen problémem rasismu nebo, řekněme, přístupu k imigrantům," dodává.

Francouzská policie má nicméně i jednu hlasitou zastánkyni, šéfku krajně pravicové opoziční strany Národní sdružení Marine Le Penovou, která v prezidentských volbách v roce 2017 prohrála s Emmanuelem Macronem. Podle ní je potřeba policistům vyjadřovat podporu a důvěru v zájmu bezpečnosti a pořádku.