Zahraničí

Útočník najel autem do synagogy v Michiganu a začal střílet, na místě je policie

ČTK

Americká policie kvůli hlášenému střelci zasahuje v synagoze ve West Bloomfieldu ve státě Michigan. Informují o tom americká média, která rovněž zveřejnila záběry hustého kouře nad budovou.

USA - policie - střelba - Paramus
Ilustrační foto. Foto: Reuters
Stanice WDIV-TV uvedla, že do synagogy Temple Israel nejprve narazil nákladní vůz. O zřejmém nárazu vozidla do budovy následně na síti X informoval šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Ten rovněž poznamenal, že příslušníci FBI s dalšími bezpečnostními složkami zasahují proti střelci. Agentura AP informovala o desítkách policejních vozů v okolí židovského areálu. Tyto vozy jsou vidět na zveřejněných televizních záběrech.

Temple Israel ve West Bloomfieldu se podle AP označuje za reformní synagogu s asi dvanácti tisíci členy. Součástí komplexu je vzdělávací středisko pro děti, zařízení rovněž nabízí programy pro rodiny a mládež.

