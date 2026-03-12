Útočník najel autem do synagogy v Michiganu a začal střílet, na místě je policie

Americká policie kvůli hlášenému střelci zasahuje v synagoze ve West Bloomfieldu ve státě Michigan. Informují o tom americká média, která rovněž zveřejnila záběry hustého kouře nad budovou.
Stanice WDIV-TV uvedla, že do synagogy Temple Israel nejprve narazil nákladní vůz. O zřejmém nárazu vozidla do budovy následně na síti X informoval šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Ten rovněž poznamenal, že příslušníci FBI s dalšími bezpečnostními složkami zasahují proti střelci. Agentura AP informovala o desítkách policejních vozů v okolí židovského areálu. Tyto vozy jsou vidět na zveřejněných televizních záběrech.
Temple Israel ve West Bloomfieldu se podle AP označuje za reformní synagogu s asi dvanácti tisíci členy. Součástí komplexu je vzdělávací středisko pro děti, zařízení rovněž nabízí programy pro rodiny a mládež.
Izraelská armáda intenzivně bombarduje centrum Bejrútu, píše agentura Reuters. Dva údery zasáhly budovu v hustě obydlené čtvrti Bášúra, která leží nedaleko od populárních čtvrtí Ašrafíja a Hamra. Izraelský úder na libanonskou veřejnou univerzitu zabil ředitele přírodovědecké fakulty v Bejrútu Husejna Bazího a jeho asistenta.
Český běžec na lyžích Jiří Tuž obsadil životní druhé místo ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v norském Drammenu. Pátý muž z olympijských her se dostal v elitním seriálu na stupně vítězů poprvé v kariéře.
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).