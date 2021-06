Policie v Severní Makedonii objevila 82 migrantů ukrytých ve vozech. Zatkla tři osoby

Policie v Severní Makedonii při dvou kontrolách objevila celkem 82 migrantů ukrytých ve vozidlech. Všichni migranti byli převezeni do azylového centra na jižní hranici, kde čekají na deportaci do Řecka, odkud se pravděpodobně dostali do Severní Makedonie, uvedla policie.

Společný tým pohraničníků ze Severní Makedonie a Slovinska nalezl 62 osob ukrytých v nákladním voze na hlavní severojižní dálnici, blízko hranice s Řeckem. Zatkla také dva Srby, ve věku 33 a 37 let. Většina cestujících byla z Pákistánu, 13 jich bylo z Eritreje a tři z Mali. Související Někteří pašeráci házejí děti přes plot. USA čekají největší vlnu migrantů za 20 let Při jiné, rutinní prohlídce dodávky na dálnici blízko hranice se Srbskem policie nalezla ve voze skupinu 20 osob z Bangladéše. Policisté zadrželi 44letého makedonského řidiče dodávky. Navzdory uzavření hranic a omezení pohybu v době pandemie nemoci covid-19 zůstaly gangy pašeráků lidí na Balkáně aktivní. Severní Makedonie je tranzitní trasou pro migranty mířící z Řecka do bohatších evropských zemí. Za posledních osm let tudy prošly stovky tisíc lidí, napsala agentura AP.