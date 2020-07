Policie v New Yorku čelí obviněním, že unáší demonstranty

Policejní sbor amerického nejlidnatějšího města New York (NYPD) čelí obvinění, že jeho příslušníci v civilním oblečení "unáší" účastníky demonstrací za policejní reformy. Kauzu rozpoutalo video natočené jednou z účastnic demonstrace, na níž několik mužů jednu z protestujících tlačí do neoznačeného vozidla. Jednání již odsoudilo několik členů Kongresu i vedení města New York, napsal server BBC.

Na videu je vidět několik mužů, jak zápasí s jednou z demonstrantek a přes nesouhlas ostatních přihlížejících ji naloží do civilního automobilu. Z videa není jasné, zda na sobě měli odznaky či jakoukoliv jinou identifikaci. Policistům na pomoc následně přijde několik strážníků na kolech v uniformách, kteří kolem auta vytvoří bariéru ze svých bicyklů, aby mohlo neoznačené vozidlo se zatčenou demonstrantkou odjet. "Nepostřehli jsme, odkud se zjevili," uvedl jeden ze svědků incidentu. "Bylo to jako únos," dodal. Policie tvrdí, že na ně protestující házeli kamení a lahve, ale demonstranti to popírají. Pořádkové síly nakonec použili pro rozehnání davu slzný plyn. NYPD následně uvedla, že zadržená byla 18letá Nikki Stoneová, po níž policie pátrala kvůli podezřením z ničení policejních kamer a vandalství, byla již propuštěna a čeká ji stání před soudem. "Naše občanské svobody jsou na okraji propasti. Toto není cvičení," napsala na twitteru demokratická členka Kongresu za newyorskou čtvrť Bronx Alexandria Ocasiová-Cortezová. "Pro chycení ženy na ulici a její zatlačení do neoznačeného auta neexistuje omluva," dodala. Související Foto: Demonstrace v Portlandu sílí. Místní si stěžují na brutalitu maskovaných agentů 20 fotografií "Toto anonymní použití síly je třeba okamžitě vysvětlit," uvedl další demokratický člen Kongresu za New York Jerrold Nadler. Znepokojení nad videem vyjádřili i činitelé z vedení města. Incidentů je více Incident se odehrál jen krátce poté, co federální pořádkové síly čelily kritice za to, že ve městě Portland ve státu Oregon zasahovali jejich příslušníci ve vojenském vybavení a při zatýkání používali neoznačené civilní vozy. Prezident Donald Trump přitom prohlásil, že vyšle ještě další příslušníky federálních sil do měst, které podle něj nezvládají protesty, jež pokračují od konce května v souvislosti s úmrtím černocha George Floyda po tvrdém zákroku bělošského policisty. Podle NYPD operují policisté v civilu často proto, aby se mohli nepozorovaně přiblížit k podezřelým před jejich zatčením. V USA na federální úrovni neexistuje nařízení, které by policistům nařizovalo nosit identifikaci. V New Yorku však musí policisté při vyšetřování zločinů dát vědět, že jsou příslušníky policejního sboru. VIDEO: Brutální postupy při zatýkání George Floyda 2:09 Brutální postupy při zatýkání George Floyda | Video: Reuters