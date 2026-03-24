Přeskočit na obsah
Benative
24. 3. Gabriel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Policie v Německu provedla razii kvůli útoku, který odstřihl tisíce lidí od elektřiny

ČTK

Německá policie v úterý podnikla rozsáhlou razii v souvislosti se zářijovým žhářským útokem, který připravil na jihovýchodě Berlína na 60 hodin o elektřinu na 50 tisíc lidí. Podle deníku Die Welt prohledávají policisté objekty v Berlíně i dalších spolkových zemích, které jsou spojené s anarchistickou skupinou. Podobný útok v lednu připravil o elektřinu a teplo na 100 tisíc lidí.

„Hamburk Německo - 05.11.2025“ Policie na demonstraci v Hamburku
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
Loni v září útok na dva stožáry vysokého napětí v berlínské čtvrti Johannisthal způsobil rozsáhlý výpadek proudu, omezená byla i doprava v městské části Treptow-Köpenick. Dodávky se podařilo obnovit po 60 hodinách. Tehdy šlo o největší výpadek elektřiny v Berlíně za posledních 25 let.

Policie v úterý podle německých médií podnikla razii na desítce míst v hlavním městě i v dalších spolkových zemích. Cílem bylo prohledat objekty spojené s anarchistickou skupinou, bližší informace ale zatím nejsou k dispozici. Podle listu Die Welt není na nikoho vydán zatykač.

„Bezpečnostní složky znají protagonisty tvrdého jádra... Je ale nadále velmi těžké přisoudit jim konkrétně útoky z Johannisthalu nebo Zehlendorfu,“ uvedly k případu policejní odbory GdP.

Úřady viní ze zářijového žhářského útoku levicové extremisty. Přisuzují jim také lednový útok na energetickou soustavu v berlínské části Steglitz-Zehlendorf, který připravil o elektřinu a teplo na čtyři dny 100 tisíc lidí, a to v době, kdy sněžilo a teploty se pohybovaly pod nulou.

Podle berlínského primátora Kaie Wegnera byl lednový útok zjevně dílem levicových extremistů, čin označil za teroristický. K útoku se přihlásila krajně levicová aktivistická skupina, která si říká Vulkangruppe.

Nejnovější
Český statistický úřad
Důvěra v českou ekonomiku v březnu znovu vzrostla, uvádí ČSÚ

Důvěra v českou ekonomiku letos v březnu opět stoupla, meziměsíčně se zvýšila o jeden bod na hodnotu 102,1 bodu. Oznámil to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra rostla u podnikatelů i spotřebitelů. K nárůstu mezi podnikateli pomohlo zvýšení důvěry v obchodě a průmyslu. Meziročně důvěra vzrostla o 2,6 bodu díky nárůstu mezi podnikateli i spotřebiteli.

Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli
ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

ilustrační fotografie, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha, 2010
Konec ředitelky Národní galerie dle odborů zvyšuje obavy o nezávislost této instituce

Odvolání generální ředitelky Národní galerie Praha (NGP) Alicje Knastové podle odborářů prohloubilo nejistotu zaměstnanců a obavy o zachování nezávislosti této instituce. Vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vypsání transparentního výběrového řízení. Odborová organizace NGP to uvedla ve svém pondělním stanovisku, které zaslala ČTK.

