Policie v Moskvě zatýkala, soud řeší odvolání Putinova rivala

Nejméně 35 lidí zatkla ruská policie před budovou nejvyššího soudu v Moskvě, který v pondělí projednává odvolání proti vyloučení ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Meduza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloka Kirill Gončarov.
Ten na platformě Telegram nejprve informoval o více než 20 zadržených poblíž soudu. „Jelikož se to stalo před mýma očima, mohu s jistotou prohlásit, že tito lidé byli zadrženi bezdůvodně a neoprávněně,“ napsal Gončarov, který v dalším příspěvku hlásil ještě 15 zadržených. Tisková služba Jabloka na telegramu uvedla, že mezi zatčenými je i kandidát strany do Státní dumy, čili dolní komory ruského parlamentu, herec Viktor Balabanov.
Nejvyšší soud vyloučil Jabloko z parlamentních voleb před několika dny. Vyhověl tak žádosti prokremelské nacionalistické strany Rodina (Vlast), která vznesla vůči Jabloku, které odmítá válku Ruska proti Ukrajině, řadu obvinění. Mimo jiné tvrdila, že uskupení získalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů. Protiválečný postoj Jabloka popisovala jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska, napsal dříve web Meduza.
Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov podle agentury Reuters během slyšení uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ označil za protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů.
Agentura Reuters napsala, že před soudní budovou se v den původního verdiktu sešlo několik stovek příznivců strany, přičemž shromáždění označila za neobvyklý projev vzdoru v současném Rusku. Rusové v podstatě nemají legální možnost protestovat proti konfliktu ani proti poměrům v zemi.
Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech minulého století, ale strana od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě (dolní komoře parlamentu). Představitelé Jabloka prezentují nadcházející volby jako „referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce“. Strana má však jen velmi malou šanci získat parlamentní křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována, napsala už dříve agentura AFP.
Vzhledem k tomu, že většina odpůrců prezidenta Vladimira Putina, je ve vězení, v exilu nebo mrtvá, Jabloko podle agentury zůstalo jedinou liberální stranou, která v Rusku stále působí.
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