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Zahraničí

Policie v Hongkongu zatýkala knihkupce, jejich zboží prý ohrožovalo národní bezpečnost

ČTK,Zahraničí

Knihkupci v Hongkongu musí podle tamního ministra bezpečnosti zajistit, že zboží, které prodávají, neohrožuje národní bezpečnost. Ministr Chris Tang to řekl novinářům krátce poté, co policie ve středu zadržela ve dvou knihkupectvích pět lidí kvůli distribuci údajně podvratných knih, píše agentura AFP.

FILE PHOTO: People are seen inside at the independent bookstore 'Have A Nice Stay' in Hong Kong
Zákazníci uvnitř nezávislého knihkupectví „Have A Nice Stay“ v Hongkongu, jedním z těch, kde policie provedla zátah. Knihkupectví v srpnu skončí kvůli nejasným pravidlům o „protizákonnosti“ knih.Foto: Reuters – Tyrone Siu
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Tang přirovnal knihkupce k prodejcům potravin, kteří také musí zajistit, že jimi prodávané zboží „neobsahuje jed ani neporušuje zákon“.

Ministr uvedl, že úřady nebudou sestavovat seznamy zakázaných knih a že se zaměří spíše na obsah knih než na jejich názvy. Díla, která podněcují nenávist vůči úřadům, budou podle něj považována za protizákonná.

„Zákon je zcela jasný. Když zákon porušíte, překročili jste červenou linii,“ uvedl Tang. Úřady proti knihkupectvím zasahují na základě zákona o národní bezpečnosti přijatého v reakci na prodemokratické protesty, které v Hongkongu propukly v roce 2019.

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Za podvratnou činnost hrozí podle hongkongského zákona trest odnětí svobody v délce až sedmi let, který však může být zvýšen na deset let, pokud se prokáže, že pachatel spolupracoval se zahraničními silami.

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Jedním ze dvou obchodů, kde policie ve středu provedla zátah, bylo i knihkupectví Have a Nice Stay, které provozují bývalí novináři. Zpravodajové AFP viděli, jak policisté odvádějí ženu v poutech a odnášejí z obchodu několik krabic.

Hong Kong Booksellers Arrests
Mandy Lau, knihkupkyně z knihkupectví Have A Nice Stay, která byla ve středu zatčena, opouští policejní stanici v Cheung Sha Wan v Hongkongu (17. července 2026).Foto: ČTK – Chan Long Hei

Den před policejním zásahem toto knihkupectví oznámilo, že v srpnu skončí. Jako jeden z důvodů uvedlo „neuchopitelnou červenou linii“, čímž odkazovalo na nejasná pravidla týkající se knih a toho, které jsou považovány za protizákonné.

„Naše kapacity jsou omezené. Nemůžeme přece procházet každou knihu, natož pak posuzovat, které z knih jsou problematické,“ napsalo knihkupectví v úterním prohlášení. „Knihy jsou pro nás prostorem pro vědomosti a myšlenky a tento prostor by měl být bezmezný,“ uvedlo dále.

Na konci června policie zatkla dva majitele jiného knihkupectví, rovněž kvůli publikacím s údajně podvratným obsahem. Zadrženi byli týden před 1. červencem, kdy si Hongkong připomínal výročí předání bývalé britské kolonie pod čínskou správu v roce 1997. Podle hongkongského základního zákona měl mít Hongkong po dobu 50 let zaručenou vysokou míru autonomie a svobody, včetně svobody tisku.

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