Policie v Hongkongu použila proti demonstrantům slzný plyn

Hongkongská policie použila slzný plyn proti stovkám protestujících, kteří se shromáždili před policejní stanicí v obytné čtvrti na poloostrově Kchou-lun (Kowloon). Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Podle jejích fotografů policie použila slzný plyn prakticky bez varování proti demonstrantům, kteří na stanici svítili laserovými ukazovátky a na silnici pálili papír používaný na obětiny duchům předků.

Demonstrace v Hongkongu trvají už více než devět týdnů. Obvykle začínají pokojně, často však končí střety s policií. Slzný plyn proti demonstrantům nasadila policie i v sobotu a v pondělí.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu turistů z pevninské Číny do Hongkongu.