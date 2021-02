Policie v Hongkongu má zájem o české zbraně. Obchodu ale stojí v cestě embargo

Hongkongská policie by ráda nakoupila zbraně od České zbrojovky. Podle tamního listu Apple Daily policisté projevili zájem o samopaly modelu Škorpion z Uherského Brodu. Informaci serveru Aktuálně.cz potvrdil zdroj z české strany a nevyvrátila ji ani zbrojařská firma. Případný obchod by ale neměl šanci projít. Česko totiž nově uplatňuje na Hongkong zbraňové embargo.

Když Peking loni v červenci vyhlásil v Hongkongu nový bezpečnostní zákon, který upevnil nadvládu Číny nad touto kdysi autonomní oblastí, odsoudila to řada států světa. Omezily proto vývoz zbraní a dalšího zboží do Hongkongu, kde by mohly posloužit represím proti obyvatelstvu.

Například lidskoprávní organizace Amnesty International v souvislosti s policejními jednotkami v Hongkongu upozorňuje na jejich násilné chování při potlačování demonstrací, neoprávněné zatýkání i násilí na zadržených lidech, hraničící s mučením.

Policie se podle serveru Apple Daily potýká s problémy s dodávkami poté, co Spojené státy, Německo nebo Velká Británie oznámily rozšíření svých zbraňových embarg i na tuto ostrovní oblast. Všechny tři přitom patří mezi významné zbrojní producenty a exportéry.

"Policie si objednala více než tisíc samopalů SIG516 a MPX, ale byla informována, že kvůli embargu musí být všechny objednávky zrušeny," píše server.

Zbraně čínské výroby byly vyhodnoceny jako příliš nespolehlivé, ty ruské zase jako moc velké. Nakonec zaujala produkce České zbrojovky.

Jejími samopaly by chtěly hongkongské bezpečnostní složky vybavit svůj "nejelitnější taktický tým", píše server. Kromě modelu CZ Scorpion EVO 3 A1 údajně "testují" i další zbraně z Uherského Brodu.

Samotní policisté odmítli uvést podrobnosti, kromě toho, že zbraně a další vybavení nakupují "v souladu s platnými pravidly a procesy".

Případná česká objednávka by ale nebyla jednoduchá. Mezi těmi, kdo loni zareagoval prostřednictvím embarga na dění v Hongkongu, byli i lídři členských zemí Evropské unie. Na schůzce na konci července přislíbili omezit vývoz zbraní a dalšího zboží do Hongkongu.

Pravidla pro vývoz zbraní si určují jednotlivé členské státy EU samy, takže se jednalo spíše o symbolickou deklaraci. Po půl roce má ale zcela konkrétní dopady: policisté z Hongkongu si u České zbrojovky zbraně neobjednají. "Pokud jde o vývoz zbraní, Česká republika od roku 2020 nedělá mezi Hongkongem a pevninskou Čínou žádný rozdíl. Vzhledem k mezinárodnímu embargu nejsou žádné takové vývozy povoleny," sdělila na dotaz Aktuálně.cz Zuzana Štíchová z českého ministerstva zahraničí. To se společně s resorty vnitra a obrany na schvalování exportů podílí.

Že se striktně drží českých i evropských pravidel týkajících se exportů, zdůraznila také Eva Svobodová, mluvčí firmy. "Česká zbrojovka neobdržela od hongkongské policie žádnou objednávku a v minulosti se nezúčastnila žádného hongkongského policejního tendru," uvedla. To, že by byli policisté s firmou v kontaktu, ovšem ve své reakci nevyvrátila.

Embargo na vývoz zbraní do Číny platí v celé Evropské unii už od roku 1989, Hongkong měl ale donedávna výjimku. Ještě v roce 2019 tam tak české firmy vyvezly zejména střelné zbraně v hodnotě 70 tisíc eur (asi 1,8 milionu korun). V přehledu za první pololetí loňského roku - tedy ještě před změnou pravidel - už ale nefiguruje.