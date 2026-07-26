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Zahraničí

Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně, zastřelila ho při zásahu

ČTK

Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně-Spandau našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+, uvádí deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit.

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ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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„Jsem bezpečnostním složkám vděčná za to, že byl atentátník tak rychle nalezen. Jde o velkolepý výkon,“ cituje Bild berlínskou senátorku pro vnitro Iris Sprangerovou.

Podezřelým je 21letý Abdul B. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podle spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta i kancléře Friedricha Merze šlo podle všeho o islámský terorismus. Vyšetřovatelé uvedli, že se v uplynulých letech několikrát snažil v zahraničí připojit k ozbrojencům z teroristické organizace Islámský stát.

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V sobotu krátce před 22:00 najela dodávka, kterou podle dostupných informací řídil tento mladík, do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+ Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.

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