Policie v Bělehradu opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů

před 1 hodinou
Policie v srbském hlavním městě Bělehradu v pondělí opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů, informovala v úterý agentura AP. Srbský prezident Aleksandar Vučić v reakci pohrozil protestujícím tvrdými tresty. Do ulic metropole i dalších srbských měst dnes znovu vyšly tisíce lidí.
Policisté zasahují během střetů s protivládními demonstranty v Bělehradě, Srbsko, 18. srpna 2025.
Policisté zasahují během střetů s protivládními demonstranty v Bělehradě, Srbsko, 18. srpna 2025. | Foto: Reuters

Pondělní protest v centru Bělehradu byl podle agentur zpočátku poklidný, dokud se z průvodu demonstrantů neodpojila skupina lidí, kteří házeli kameny na kanceláře vládnoucí Srbské pokrokové strany, kde rozbili okna. Krátce poté pořádková policie s obrněnými vozy začala dav rozhánět, což vyvolalo paniku a nekoordinovaný útěk.

Agentura AP uvedla, že prezident Vučić vystoupil v poškozené budově, kde demonstranty označil za teroristy. Slíbil také občanům, že budou brzy "tohoto teroru a zla zbaveni".

Clashes between police and anti-government protesters in Belgrade

Srbský prezident už v neděli oznámil tvrdá opatření kvůli protivládním protestům. Účastníci opozičních demonstrací chtějí upozornit na rostoucí autokracii v zemi. V pondělí Vučić prohlásil, že demonstrace vůči jeho vládě jsou organizované Západem a snaží se o zničení Srbska. "Naše země je ve velkém nebezpečí. Ohrožují naše hodnoty a normální život každého jednotlivce," citovala srbského prezidenta agentura AP.

Toto prohlášení přišlo v reakci trvající střety demonstrantů s policií, které eskalovaly v pátek večer, kdy protestující na severu země zapálili kancelářskou budovu patřící vládnoucí SNS. Vučić zatím nespecifikoval, jaký druh odpovědi na protesty zvolí. Podle AP bylo v uplynulých dnech již zadrženo několik lidí. Několik osob bylo také zraněno při střetu s policií, kterou demonstranti viní z použití nadměrné síly a zneužití pravomocí.

Dnešní demonstrace v Bělehradě se podle stanice N1 konají na podporu 22leté aktivistky a studentky politologie Nikoliny Sindjeličové, která uvedla, že ji spolu s dalšími zadrženými speciální jednotka minulý týden odvezla do garáže, kde je velitel brutálně napadl, urážel a jí osobně vyhrožoval znásilněním. Ministerstvo vnitra obvinění popřelo a tvrdí, že byla zatčena kvůli útoku na policii a budovu vlády. Demonstrace se dnes konají také v Čačaku, Novém Sadu či Pančevu nedaleko Bělehradu.

Nepokoje v zemi začaly před devíti měsíci poté, co na vlakovém nádraží v Novém Sadu spadl betonový přístřešek a zabil 16 lidí. Protestující viní z neštěstí státní úředníky a korupci při zadávání veřejných zakázek. Samotný prezident Vučić čelí kritice za omezování demokratických svobod. Agentura AP uvedla, že v posledních týdnech se protivládní protesty začínají vyostřovat.

Srbsko usiluje o členství v Evropské unii, ale prezident Vučić udržuje silné vazby s Ruskem a Čínou, napsala AP.

 
