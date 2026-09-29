Policie u vojenské základny výbušniny nenašla, pětici podezřelých propustili

Ve vozidlech prohledaných v souvislosti s incidentem u britské letecké základny Fairford využívané americkým letectvem, se nenašly výbušniny, ale bezpečnostní složky zajistily množství benzinu.
Podle stanice Sky News to v úterý večer uvedla britská protiteroristická policie. Policisté zároveň vysvětlovali rozhodnutí propustit na kauci pět podezřelých, napsala agentura AP.
"Chápu, proč tento vývoj mnohé překvapil, ale rád bych zdůraznil, že šlo o rozhodnutí učiněné v rámci vyšetřování, které vychází ze zkušeností a pečlivého zvážení policejních pravomocí," uvedl šéf protiteroristické policie Laurence Taylor.
Podle agentury Reuters policie dále sdělila, že prohledala i nemovitosti v Londýně a operace v okolí základny RAF Fairford budou zřejmě do středy ukončeny. Pětice podezřelých je nadále předmětem vyšetřování.
Americký prezident Donald Trump v pondělí novinářům řekl, že ho překvapilo, že pět mladých Britů, zatčených v neděli poblíž základny RAF Fairford, bylo propuštěno na svobodu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro televizi Fox News řekl, že v případu "jasně figuruje cizí aktér", avšak nejmenoval konkrétní zemi ani nesdělil podrobnosti.
Britská policie v neděli u základny Fairford na západě Anglie, odkud vzlétaly americké bombardéry k útokům proti Íránu, zadržela pět mužů ve věku 23 až 25 let, které umístila do vazby kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. U základny byly spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici. Osmi desítkám domácností v okolí policie doporučila, aby se evakuovaly.
Trump mezitím uvedl, že podezřelí byli zadrženi na základě spolupráce mezi USA a Británií a že byli už nějakou dobu "pod dohledem". Britská policie sdělila, že k zatčení vedlo noční hlášení o "podezřelých vozidlech" v blízkosti základny. V pondělí policie oznámila, že pětice zadržovaných jsou britští občané žijící v Londýně, a oznámila, že byli propuštěni na kauci. Íránské velvyslanectví v Londýně mezitím odmítlo spekulace, že by s nimi měl Teherán cokoli společného.
Podle dřívějších sdělení Taylora se vyšetřovatelé zabývají všemi aspekty incidentu, včetně možnosti, že jsou za ním skupiny napojené na cizí mocnost nebo jednotlivci jednající vědomě či nevědomě v jejím zájmu.
Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí; britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky. Základnu RAF Fairford využívají americké ozbrojené síly po desetiletí během konfliktů na Blízkém východě, včetně letošní války s Íránem, napsala AP.
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