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Zahraničí

Policie u vojenské základny výbušniny nenašla, pětici podezřelých propustili

ČTK
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Ve vozidlech prohledaných v souvislosti s incidentem u britské letecké základny Fairford využívané americkým letectvem, se nenašly výbušniny, ale bezpečnostní složky zajistily množství benzinu.

RAF Fairford airbase after a major incident, in Fairford
Britská policie sdělila, že prohledala i nemovitosti v Londýně a operace v okolí základny RAF Fairford budou zřejmě do středy ukončeny. Pětice podezřelých je nadále předmětem vyšetřování.Foto: REUTERS – Toby Shepheard
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Podle stanice Sky News to v úterý večer uvedla britská protiteroristická policie. Policisté zároveň vysvětlovali rozhodnutí propustit na kauci pět podezřelých, napsala agentura AP.

"Chápu, proč tento vývoj mnohé překvapil, ale rád bych zdůraznil, že šlo o rozhodnutí učiněné v rámci vyšetřování, které vychází ze zkušeností a pečlivého zvážení policejních pravomocí," uvedl šéf protiteroristické policie Laurence Taylor.

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Podle agentury Reuters policie dále sdělila, že prohledala i nemovitosti v Londýně a operace v okolí základny RAF Fairford budou zřejmě do středy ukončeny. Pětice podezřelých je nadále předmětem vyšetřování.

Americký prezident Donald Trump v pondělí novinářům řekl, že ho překvapilo, že pět mladých Britů, zatčených v neděli poblíž základny RAF Fairford, bylo propuštěno na svobodu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro televizi Fox News řekl, že v případu "jasně figuruje cizí aktér", avšak nejmenoval konkrétní zemi ani nesdělil podrobnosti.

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Britská policie v neděli u základny Fairford na západě Anglie, odkud vzlétaly americké bombardéry k útokům proti Íránu, zadržela pět mužů ve věku 23 až 25 let, které umístila do vazby kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. U základny byly spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici. Osmi desítkám domácností v okolí policie doporučila, aby se evakuovaly.

Trump mezitím uvedl, že podezřelí byli zadrženi na základě spolupráce mezi USA a Británií a že byli už nějakou dobu "pod dohledem". Britská policie sdělila, že k zatčení vedlo noční hlášení o "podezřelých vozidlech" v blízkosti základny. V pondělí policie oznámila, že pětice zadržovaných jsou britští občané žijící v Londýně, a oznámila, že byli propuštěni na kauci. Íránské velvyslanectví v Londýně mezitím odmítlo spekulace, že by s nimi měl Teherán cokoli společného.

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Podle dřívějších sdělení Taylora se vyšetřovatelé zabývají všemi aspekty incidentu, včetně možnosti, že jsou za ním skupiny napojené na cizí mocnost nebo jednotlivci jednající vědomě či nevědomě v jejím zájmu.

Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí; britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky. Základnu RAF Fairford využívají americké ozbrojené síly po desetiletí během konfliktů na Blízkém východě, včetně letošní války s Íránem, napsala AP.

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