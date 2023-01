Student zkoumal mysl sériových zabijáků. Teď je obviněný ze čtyřnásobné vraždy

Tichý a inteligentní muž, který neměl příliš přátel. Osmadvacetiletého doktoranda kriminologie Bryana Kohbergera fascinovali sérioví vrazi i psychické rozpoložení zločinců, nyní je sám obviněný ze čtyřnásobné vraždy a násilného vloupání ve městě Moscow v americkém státě Idaho.

Policie Kohbergera zatkla v sobotu v domě jeho rodičů v Pensylvánii, tedy více než tři tisíce kilometrů od univerzitního města, kde v polovině listopadu došlo k brutální vraždě čtyř studentů. Hlavním pojítkem se zločinem má být jeho bílé auto, které v inkriminovaný den parkovalo před místem činu. Vyšetřovatelé nyní pátrají po vražedné zbrani, dlouhém noži, a také po motivu, upozorňuje list New York Times.

Kohberger začal navštěvovat doktorské studium kriminologie a trestního práva na univerzitě Washington State, která leží jen asi čtvrt hodiny jízdy autem od kampusu v Moscow, kde k vraždám došlo. Studenti obou škol se pravidelně potkávají.

Čtyřnásobná vražda 25tisícové univerzitní město šokovala a následné vyšetřování policie i FBI dlouhé týdny nepřineslo výsledky. Místní se báli chodit sami večer po ulici, začínali se zamykat a část studentů se po prázdninách odmítla do kampusu vrátit.

Bryan Kohberger podle slov svého právního zástupce Jasona LaBara případ od začátku sledoval, a když si pro něj policie v pátek přišla, byl překvapený. Nyní pobývá ve vazbě bez možnosti kauce a v úterý má soud rozhodnout o jeho převozu z Pensylvánie do státu Idaho. Muž zároveň popírá, že by měl cokoliv společného s vraždami. O jeho nevině jsou přesvědčení i rodiče a sestra.

Záchrana kolegy

Kohberger vyrostl v malém městě ve východní Pensylvánii. Jeho tehdejší spolužáci ze základní a střední školy na něj vzpomínají jako na velmi přemýšlivého, i když občas krutého chlapce. Dětské pošťuchování někdy přerostlo přímo ve rvačky, popsal například Thomas Arntz. "Časem se to zhoršilo (…) Nakonec jsem se s ním musel přestat vídat," dodal.

Už od střední školy se Kohberger potýkal se závislostí na heroinu, ale před několika lety se mu podařilo přestat drogu užívat, tvrdí jeho přátelé. V dospívání byl často výbušný a věnoval se kickboxu. Do roku 2021 si přivydělával jako člen ochranky ve školním okrsku a v roce 2018 se dostal do místních novin, když spolu s kolegou zachránil život dalšímu zaměstnanci, který trpěl silným astmatem.

Kohberger byl také od mládí fascinován lidskou myslí a na místní vysoké škole začal studovat psychologii a poté trestní právo. Jeho spolužačka Brittany Slavenová vypověděla, že se prý obzvlášť zajímal o místa činu a sériové vrahy. "Tehdy se zdálo, že je prostě zvídavý student. Nevěnovali jsme pozornost tomu, jestli některé jeho otázky byly zvláštní, protože to odpovídalo našim osnovám," řekla.

Změna v přístupu ke studentům

Bryan Kohberger podle všeho neměl na škole mnoho kamarádů kvůli některým jeho urážlivým vyjádřením vůči LGBT+ lidem. Míval i konflikty se spolužačkami. "Trochu lidi děsil, protože moc nemluvil a jen zíral, ale když mluvil, byl velmi inteligentní a chtěl, aby to všichni věděli," uvedla B. K. Nortonová, která studovala ve stejném ročníku.

Uživatel, který se představil jako Bryan Kohberger, také před sedmi měsíci podle amerických médií napsal na sociální sít Reddit, že dělá výzkum s bývalými vězni. Chtěl, aby mu popsali, jaké měli myšlenky a pocity během páchání trestné činnosti.

Po čtyřnásobné vraždě Kohberger dál navštěvoval univerzitu a chodil na přednášky, k rodičům přijel až na Vánoce, kdy už začínal být v hledáčku vyšetřovatelů. Podle spolužáků byl před svátky více aktivní. Někdy v polovině semestru, tedy v době okolo vražd, začal také mírněji známkovat své studenty, podle kterých byl zpočátku velmi přísný a neustále je ve všem opravoval.

Motiv zůstává záhadou

Policie připustila, že zatčení a obvinění Kohbergera je nový začátek vyšetřování. Dál tak prosí jakékoliv svědky, aby se na úřady obrátili s informacemi, které by vraždy mohly objasnit.

Vyšetřovatele k podezřelému dovedl bílý sedan, který byl spatřen v den vraždy před domem obětí. Kohberger vlastní bílý Hyundai Elantra. Motiv zločinu však stále není jasný, podobně jako se zatím nenašla vražedná zbraň, kterou byli čtyři studenti ubodáni ve spánku. Někteří z nich se na základě jejich zranění útoku nejspíš bránili. Nejstarší oběti bylo 21 let.

"Určitě je to úleva, možná už tu nebude tak děsivé bydlet," uvedla po zatčení Kohbergera Katie Blomgrenová, která se s dvěma zavražděnými dívkami znala. I tak ale přiznává, že jen těžko nachází způsob, jak se přes neštěstí přenést. "Pro mě to nijak neodstraňuje to, k čemu došlo," dodala.

Video: Lidé ve městě Moscow žili týdny ve strachu (6. 12. 2022)