Policie nepustila novináře ze CNN a MSNOW do Bílého domu, sebrala jim akreditace

Policie v sobotu reportérům stanic CNN a MSNOW (dříve MSNBC) a serveru Politico zabránila v přístupu do areálu Bílého domu poté, co americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto tří médií do prezidentského sídla. Informovaly o tom všechna tři zpravodajství, která zároveň vyjádřila podporu svým novinářům.
Reportérce CNN Betsy Kleinové policie v sobotu ráno odepřela vstup do Bílého domu a zabavila její novinářskou akreditaci. Stejný postup čekal také reportérku a fotografa americké stanice MSNOW.
„Policista mě požádal, abych mu odevzdala průkaz. Řekl, že je neplatný,“ uvedla podle CNN korespondentka MSNOW v Bílém domě Akayla Gardnerová. „Zeptala jsem se, proč mě nepustí dovnitř. Odpověděl, že to není v jeho pravomoci,“ řekla.
Server Politico později uvedl, že i jeho reportérce Cheyenne Haslettové policie odepřela vstup do Bílého domu a sebrala jí novinářskou průkazku. Šéfredaktor Jonathan Greenberger v prohlášení adresovaném redakci vyjádřil podporu svým novinářům a zdůraznil, že server bude bránit svá práva.
„Poslání CNN informovat o činnosti vlády USA bude pokračovat bez ohledu na jakékoli pokusy o omezení fyzického přístupu do Bílého domu a dalších vládních budov či jakékoli jiné pokusy o bránění naší novinářské práci,“ uvedla CNN ve svém prohlášení.
Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto zpravodajským kanálům, stejně jako Politiku, přístup do Bílého domu kvůli tomu, co označil za nepříznivé zpravodajství a „falešné zprávy“.
„Bílý dům patří lidu“
„Bílý dům patří americkému lidu a rozhodnutí, která se v něm přijímají, jsou financována z našich daní,“ uvedla stanice MSNOW.
„MSNOW hodlá podniknout veškeré nezbytné kroky k obraně našich práv vyplývajících z prvního dodatku ústavy a zásadní role nezávislé žurnalistiky v naší demokracii,“ uvedla stanice v prohlášení, přičemž právě tento dodatek ústavy mimo jiné chrání svobodu tisku.
Není dosud jasné, zda Bílý dům odepřel přístup i novinářům z Politika. Ti však podle agentury AP obvykle v sobotu v prezidentském sídle nepracují.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě z nich a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze
V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Lehečka po euforii rýpal do kritiků. Berdych mluvil o nezaslouženém soupeři
Zápas jako přes kopírák. Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1:2, přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. Jiří Lehečka pak připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky. Kapitán Tomáš Berdych zase vzýval nápravu prapodivného losu.
Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody
V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.