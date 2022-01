Policie po něm pátrala 20 let. Mafiána dopadla, když ho našla na Mapách Googlu

"Jak jste mě našli? Ani se svou rodinou jsem přes 10 let nemluvil!" divil se podle médií při svém zatýkání Gioacchino Gammino, dvacet let hledaný vrah a sicilský mafián. Vyšetřovatelé ho dopadli kuriózním způsobem. Našli jeho fotografii na internetových mapách od Googlu a jeho identitu si potvrdili přes Facebook.

Gammino, usvědčený vrah a jeden z nejhledanějších italských mafiánů, byl dopaden ve španělském městečku Galapagar, ležícím nedaleko Madridu. Muž tam žil několik let, změnil si jméno na Manuel, oženil se, vlastnil obchod s ovocem a zeleninou a pracoval jako kuchař.

Sicilská policie 61letého mafiána hledala po celé Evropě už několik let. Od roku 2014 na něj byl vydán i evropský zatykač. Vyšetřovatelům se ho povedlo vysledovat do Španělska, poslední dílek skládačky ale objevili náhodou.

Na mapách společnosti Google si lidé mohou i virtuálně prohlížet ulice prostřednictvím funkce Google Street View, která nabízí skutečné záběry z místa. Na jednom z nich byli zachyceni dva muži, jak stojí před obchodem se zeleninou s názvem El Huerto de Manu. Jeden z nich se velmi podobal hledanému vrahovi, ačkoliv měl rozostřený obličej.

Jeho identitu se podařilo potvrdit, když vyšetřovatelé narazili na stránky místní restaurace La Cocina de Manu na Facebooku. Na jedné fotce stál šéfkuchař Manuel neboli Gioacchino Gammino. Oblečený do zástěry se usmíval.

Prozradila ho jizva na levé tváři. Restaurace navíc nabízela i pokrm s názvem Sicilská večeře.

Muž byl zadržen loni 17. prosince, ale až do středy nebyly známy žádné podrobnosti o případu. Palermský prokurátor Francesco Lo Voi, který vyšetřování vedl, britskému deníku The Guardian popsal, jak k zatčení došlo. "Není to tak, že bychom naše dny trávili prohlížením map na internetu a pátrali po lidech na útěku. Předchozí vyšetřování nás zavedlo do Španělska, byli jsme na dobré cestě a Mapy Google nám pomohly potvrdit naše závěry."

Gammino patřil k sicilské mafii Agrigento, která měla v 90. letech minulého století krvavý spor s hlavní tamní mafií Cosa nostra. Poprvé byl zatčen v roce 1984. O čtyři roky později ho zadrželi znovu, tentokrát kvůli vraždám a dalším trestným činům. V římské věznici Rebibbia si odpykával doživotní trest, když se mu v červnu 2002 podařilo uprchnout, zatímco se ve věznici natáčel film. Jeho spoluvězeň vyvolal zmatek během návštěv příbuzných. Mezi ně se pak Gammino vmísil a zmizel.

Jak ale britský deník připomíná, nejedná se o prvního mafiána, kterého vyšetřovatelé dopadli za pomoci internetu. Loni v březnu byl v Karibiku dopaden například Marc Feren Claude Biart poté, co na serveru YouTube zveřejnil videa, jak vaří. I on utíkal před italskými úřady, které na něj vydaly zatykač kvůli pašování kokainu.