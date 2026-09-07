Policie na západě Německa podniká v souvislosti se sabotážemi rozsáhlý zásah

Policie u západoněmeckého Wuppertalu podniká rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. V pondělí o tom informovala agentura DPA s tím, že není jasné, zda jde o muže hledaného kvůli sérii nedávných sabotáží v rozvodnách elektřiny.
Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že zásah začal již dopoledne a že souvisí s pátráním. Podrobnosti ale sdělit odmítl. DPA připomněla, že německá policie několik dní pátrá po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Ten se k sabotážím přihlásil v dopisech.
Policie ve Wuppertalu uvedla, že u elektrické stanice v nedalekém Remscheidu si svědci všimli podezřelého člověka s batohem. Není ale jasné, zda to mohl být hledaný muž. „To zjistíme, až tuto osobu najdeme, což se zatím nestalo,“ řekl mluvčí wuppertalské policie.
Pondělního zásahu se účastní i policejní vrtulník, který krouží nad oblastí mezi Remscheidem a Wuppertalem. Podle DPA se v pondělí velký policejní zásah konal i u elektrické stanice ve Weselu severně od Düsseldorfu a Wuppertalu.
V neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve Weselu. Média spekulují o souvislosti případů s několika sabotážemi na elektrických stanicích z minulého týdne.
Před týdnem v úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa. Celkem 21 podomácku vyrobených výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska.
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