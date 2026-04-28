Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům

ČTK

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podniká razii proti motorkářskému klubu Hells Angels. Ve 28 městech je nasazeno na 1200 policistů.

Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře
Zemské ministerstvo vnitra podle agentury DPA uvedlo, že je to jeden z největších zátahů proti kriminalitě v motorkářských kruzích v historii této spolkové země. Vyšetřování je zaměřeno mimo jiné na podezření z členství ve zločinecké organizaci a vytváření takových sdružení.

Policie nad ránem vtrhla do více než 50 nemovitostí, které nyní prohledává. Nasazeny jsou i speciální jednotky. Operaci vede düsseldorfská policie a zvláštní státní zastupitelství zemského střediska pro stíhání organizovaného zločinu.

Zátah se soustředí na domácnosti motorkářů, jejich obchodní prostory či klubovny. Policie podle DPA hledá důkazy a zajišťuje majetek. Úřady už dříve podnikaly proti motorkářům razie, při kterých zabavovaly motocykly nebo hotovost.

Hells Angels jsou největším motocyklovým klubem v Severním Porýní-Vestfálsku a některé jeho pobočky již dříve tato spolková země zakázala. Například v roce 2017 tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul zakázal a rozpustil motorkářský klub Hells Angels MC Concrete City, což následně potvrdil i vrchní správní soud.

DPA s odvoláním na deník Neue Westfälische poznamenala, že Hells Angels mají v Severním Porýní-Vestfálsku 29 poboček, takzvaných chapters, a 469 členů, konkurenční spolek Freeway Riders pak má 37 poboček a 403 členů.

Molo by Vás zajímat:

Nejvýše položené motocyklové muzeum | Video: Eva Srpová
Mohlo by vás zajímat
