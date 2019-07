Policie na londýnském letišti zabavila 104 kilogramů zlata, patřilo drogovému kartelu

Policie na londýnském letišti Heathrow zabavila 104 kilogramů zlata, které podle ní patrně patřilo jednomu jihoamerickému drogovému kartelu. Podle televize Sky News mířila zásilka z Kajmanských ostrovů do Švýcarska.

Zlaté cihly v hodnotě čtyř milionů liber (114 milionů korun) se podle policie na Kajmanské ostrovy v Karibiku dostaly soukromým letadlem z Venezuely.

Zásilka byla zajištěna minulý měsíc a soudce nyní rozhodl o jejím trvalém zabavení, neboť ji vyhodnotil jako součást schématu na praní špinavých peněz. Úřady se nyní snaží vystopovat původ zlata.

Většina zlata měla formu cihliček a šest kusů mělo tvar srdce. Ředitel Národního kriminálního úřadu (NCA) na letišti Heathrow Steve McIntyre uvedl, že tato zásilka měla zřejmě "spojitost s drogovými kartely působícími v Jižní Americe".

"Obchodní model mnoha skupin organizovaného zločinu spočívá ve schopnosti přesouvat přes hranice peníze, které financují další investice do kriminální činnosti. Pokud to zastavíme, nejenže to naruší zločineckou síť a zamezí jim profitovat z trestné činnosti, ale zastaví to i opětovné investice," dodal.