Policie po útoku v Berlíně pátrá po 21letém Abdulovi, má vazby na islamistický terorismus

Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok.
V sobotu krátce před 22:00 najela bílá dodávka do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí. Účastníkům závěrečné manifestace a oslav v centru města policie nařídila, aby se evakuovali.
Podle mluvčího berlínských hasičů Dominika Pretze utrpělo zranění při útoku 17 lidí, jedna žena jim podlehla. Z 16 zbývajících jsou tři v ohrožení života, zranění osmi lidí jsou těžká a pěti lehká. Kromě srážky s autem podle policie údajně utrpělo několik lidí i bodná zranění. Vozidlo, kterým útočník vjel do lidí, narazilo do stromu. Podle policejního mluvčího Floriana Natha je po nárazu dodávka zcela zdemolovaná.
Policie nad ránem vyhlásila veřejné pátrání po podezřelém 21letém Abdulovi B. Sobotní incident přitom označila za úmyslný útok. Přesný motiv činu zatím stále není jasný. Podezřelého policie popisuje jako štíhlého a přibližně 190 centimetrů vysokého muže s černými vlasy.
„Prosím neoslovujte hledanou osobu v případě, že ji potkáte přímo, a vyhněte se kontaktu,“ uvedla policie s tím, že muž je možná ozbrojený. Do pátrání po pachateli se v noci zapojilo více než dvě tisícovky policistů, včetně příslušníků z Hamburku a dalších spolkových zemí.
Už dříve policisté uvedli, že je hledaný muž známý jako člen islamistické scény v Berlíně. Podle agentury DPA byl propuštěn z nápravného zařízení pro mladistvé teprve v květnu 2026. V souvislosti s útokem podnikla policie několik razií na různých místech Berlína. Jednou z nich byla také prohlídka bytu ve čtvrti Schöneberg, který je jedním z tradičních center komunity LGBT+ v Berlíně. Podezřelého se ale zadržet nepodařilo.
V souvislosti s útokem podnikla policie několik razií na různých místech Berlína. Jednou z nich byla také prohlídka bytu ve čtvrti Schöneberg. Podezřelého se ale zadržet nepodařilo, protože se v bytě zrovna nenacházel, jak podle DPA uvedl Nath.
Lidé byli zranění i bodnými ranami
Podle policie existují protichůdné verze, zda se jednalo o jednoho nebo více pachatelů. Svědci uvedli, že někteří lidé byli také zraněni bodnými ranami.
„Jde o útok na naši svobodnou a otevřenou společnost. Po pokojném a pestrém pochodu hrdosti se shromáždění za tolerantní a mírumilovný Berlín stalo terčem toho nejbrutálnějšího útoku. Berlín je městem svobody - a právě naše svoboda byla dnes napadena tím nejstrašnějším způsobem,“ uvedl na síti X starosta Berlína Kai Wegner.
Podle Natha pachatelé po útoku vozidlo opustili v berlínském parku Tiergarten, zalesněné oblasti nedaleko Braniborské brány. Právě tam vůz předtím srazil několik lidí. Podle Natha jde o bílé vozidlo typu minivan či menší SUV, které bylo po nárazu zcela zdemolované.
„V současné době máme nasazeny velmi početné síly po celém území města,“ uvedl policejní mluvčí a dodal, že do vyšetřování bylo zapojeno více než 2200 členů policejních složek, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí.
Na síti X policie vyzvala účastníky, kteří mohou mí relevantní videa či fotografie z akce, aby je zaslali policii prostřednictvím portálu, který zřídila pro tyto účely.
Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty. Jedná se o jeden z největších průvodů tohoto druhu v Evropě.
Oblast Tiergartenu byla dějištěm závažných násilných incidentů už v minulosti. V únoru 2025, dva dny před parlamentními volbami, byl u nedalekého památníku holokaustu pobodán španělský turista. Na jižním okraji parku pak v prosinci 2016 tuniský útočník zabil 12 lidí, když s nákladním vozem najel do návštěvníků na vánočních trzích.
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