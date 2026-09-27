U americké letecké základny v Anglii experti hledali výbušniny, policie zatýkala

Policie v neděli evakuovala několik objektů v okolí anglické letecké základny Fairford, kterou využívá americké letectvo. Informovala o tom agentura AP. Zadrženo bylo několik mužů podezřelých z porušení zákona o výbušninách. Armádní experti na odstraňování bomb také prohledali několik vozidel.
Policie v hrabství Gloucestershire na západě Anglie uvedla, že několik objektů bylo evakuováno ve Whelfordu. Tato lokalita se nachází v blízkosti základny britského Královského letectva (RAF) Fairford, kterou americké síly využívají za současné války s Íránem.
Podle policie bylo zadrženo několik mužů kvůli podezření z trestných činů podle zákona o výbušninách. „Armádní tým specialistů na likvidaci výbušnin v tuto chvíli prověřuje několik vozidel,“ oznámila policie.
Britská vláda povolila Spojeným státům využít základnu Fairford k provedení úderů na íránská raketová stanoviště, z nichž Teherán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu.
Podle svědka agentury Reuters blokovali ozbrojení policisté přístup k hlavní bráně základny. V samotné obci Fairford nedaleko základny bylo rozmístěno zhruba 30 vozidel záchranných složek, včetně policejních aut, sanitek a hasičských vozů.
Hrozby jdou i z Ruska
„V oblasti Whelfordu je v současné době evakuována řada objektů, byla tam vyhlášena mimořádná událost. K tomuto kroku došlo v návaznosti na zatčení několika mužů podezřelých z porušení zákona o výbušninách,“ cituje Reuters místní policii.
Británie v červenci oznámila, že její ozbrojené síly jsou připraveny bránit zemi před jakýmkoli útokem. Íránské revoluční gardy předtím varovaly, aby Spojeným státům nebylo umožněno využívat základnu Fairford ke startu bombardérů.
Britští ministři rovněž informovali provozovatele kritické infrastruktury o hrozbě ze strany Ruska. Vláda má stále větší obavy ze sabotážních akcí či kybernetických útoků. Rusko však popírá, že by stálo za hybridními útoky proti západním zemím z poslední doby.
Mohlo by vás také zajímat: V opuštěné londýnské stanici metra Charing Cross nacvičuje NATO scénář ruského útoku na Pobaltí.
Část Pražského okruhu bude na dvě hodiny uzavřena. Policie radí, jak se úseku vyhnout
Pražský okruh u Slivence se v neděli na zhruba dvě hodiny uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Uzavírka začne ve 13:00 a bude obousměrná. Oznámila to v neděli policie na síti X. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5.
„Dohodněte se s Putinem do zimy.“ Trump přiznal, že tlačil na Zelenského
Americký prezident Donald Trump v poslední době hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a naléhal na něj, aby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dosáhl ve válečném konfliktu dohody ještě před zimou. Trump to v sobotu řekl novinářům, informoval server televize Fox News. Jen za uplynulý měsíc podle Trumpa v konfliktu zahynulo 25.000 lidí.
ŽIVĚ Rusko od poloviny června útočí na sklady, udeřili už na stovku v Kyjevské oblasti
Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Uvedla to v neděli agentura AFP na základě dat nevládní organizace Acled. Počet těchto úderů je nejvyšší od začátku války. Cílem se staly supermarkety, hypermarkety či sklady pohonných hmot.
ŽIVĚ Muchová – Kalininová 1:0. Češka suverénně vyhrála první set
Sledujte online přenos z utkání finále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Karolínou Muchovou a Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny.