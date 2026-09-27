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Zahraničí

U americké letecké základny v Anglii experti hledali výbušniny, policie zatýkala

ČTK
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Policie v neděli evakuovala několik objektů v okolí anglické letecké základny Fairford, kterou využívá americké letectvo. Informovala o tom agentura AP. Zadrženo bylo několik mužů podezřelých z porušení zákona o výbušninách. Armádní experti na odstraňování bomb také prohledali několik vozidel.

Americký stíhač B-52H Stratofortress na základně RAF Fairford
Americký stíhač B-52H Stratofortress na základně RAF FairfordFoto: Steve Lynes / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
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Policie v hrabství Gloucestershire na západě Anglie uvedla, že několik objektů bylo evakuováno ve Whelfordu. Tato lokalita se nachází v blízkosti základny britského Královského letectva (RAF) Fairford, kterou americké síly využívají za současné války s Íránem.

Podle policie bylo zadrženo několik mužů kvůli podezření z trestných činů podle zákona o výbušninách. „Armádní tým specialistů na likvidaci výbušnin v tuto chvíli prověřuje několik vozidel,“ oznámila policie.

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Britská vláda povolila Spojeným státům využít základnu Fairford k provedení úderů na íránská raketová stanoviště, z nichž Teherán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu.

Podle svědka agentury Reuters blokovali ozbrojení policisté přístup k hlavní bráně základny. V samotné obci Fairford nedaleko základny bylo rozmístěno zhruba 30 vozidel záchranných složek, včetně policejních aut, sanitek a hasičských vozů.

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Hrozby jdou i z Ruska

„V oblasti Whelfordu je v současné době evakuována řada objektů, byla tam vyhlášena mimořádná událost. K tomuto kroku došlo v návaznosti na zatčení několika mužů podezřelých z porušení zákona o výbušninách,“ cituje Reuters místní policii.

Británie v červenci oznámila, že její ozbrojené síly jsou připraveny bránit zemi před jakýmkoli útokem. Íránské revoluční gardy předtím varovaly, aby Spojeným státům nebylo umožněno využívat základnu Fairford ke startu bombardérů.

Britští ministři rovněž informovali provozovatele kritické infrastruktury o hrozbě ze strany Ruska. Vláda má stále větší obavy ze sabotážních akcí či kybernetických útoků. Rusko však popírá, že by stálo za hybridními útoky proti západním zemím z poslední doby.

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