Polák, který se podpálil nedaleko soudu v Řešově, zemřel

před 26 minutami

Muž, který se v úterý podpálil nedaleko soudu v Řešově na jihovýchodě Polska, zemřel. Motivem tohoto činu byly podle všeho zdravotní a osobní problémy. Informoval o tom ve středu deník Gazeta Wyborcza s odvoláním na sdělení místní policie. Muž, který si sáhl na život na louce před budovou městského soudu, byl čtyřicetiletý občan města, který se před rokem vrátil ze zahraničí, kde žil několik let. Měl zdravotní a osobní problémy a vše nasvědčuje tomu, že to byl důvod, proč se pokusil o sebevraždu. Byl bez práce a měl finanční problémy. Podle listu to sdělila mluvčí obvodní prokuratury v Řešově Ewa Romankiewiczová. Muž si místo podle prokuratury vybral náhodně.

