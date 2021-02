"Nejde to komentovat slušně." Poláci se nahrnuli do hor, policie je naštvaná

Už při prvním dnu částečného rozvolnění protikoronavirových opatření v Polsku zaplavili turisté tamní lyžařská střediska. Ve známém resortu Zakopané na polské straně Tater museli policisté zasahovat na ulicích a ve znovuotevřených hotelích. Stovky lidí popíjely a tančily na ulicích bez roušek a bezpečných rozestupů.

"Toto je těžké komentovat slušnými slovy. Během páteční noci došlo k 137 policejním zásahům. Až do ranních čtyř hodin se policisté snažili zajistit pořádek a bezpečnost na hlavní ulici Krupówki," komentuje situaci v Zakopaném mluvčí policie Roman Wieczorek.

"Museli jsme také bohužel přistoupit k náležitým krokům, abychom udrželi pod kontrolou chování opilých, agresivních a vulgárních lidí," dodává Wieczorek. Během jedné noci museli policisté v Zakopaném zadržet sedm osob. Z toho dvě byly pokutovány za napadení veřejných činitelů.

Davy lidí se sjely i do lyžařského střediska Szczyrk, ležícího asi 50 kilometrů od Těšína. "Čekali jsme na to rok a půl. Byla to dobrá volba. Je tu hodně sjezdovek, ale bohužel i dost lidí," komentovala lyžařka situaci v resortu.

Od pátku se v Polsku otevřely penziony a hotely, obsazeny mohou být ale jen z poloviny. Lidé také mohou na sjezdovky nebo do bazénů. V pátek mohla v zemi otevřít také kina nebo divadla, která smí prodat jen polovinu vstupenek.

Restaurace a kavárny zůstávají v Polsku nadále zavřené, prodávat mohou jen z výdejního okénka. Polská vláda před rozvolňováním varovala, že je pouze podmínečné a platí zatím na dva týdny.