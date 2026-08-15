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Zahraničí

Poláci vysvětili 55,6 metru vysokou sochu Panny Marie, nejvyšší v Evropě

ČTK

V polské vesnici Konotopie vysvětili v sobotu sochu Panny Marie, která je se svými 55,6 metry považována za nejvyšší svého druhu v Evropě. Její výstavbu financoval jeden z nejbohatších polských podnikatelů. Na Filipínách se nachází socha Panny Marie, která měří zhruba 98 metrů.

Giant Virgin Mary
Obří památník Panny Marie se tyčí nad středopolskou obcí Konotopie s méně než 150 obyvateli. Socha je vysoká 40,6 metru, ovšem do celkové výšky díla se započítává i jeho 15 metrů vysoký podstavec. Foto: CTK – Claudia Ciobanu
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Polský památník se tyčí nad středopolskou obcí Konotopie, kde žije méně než 150 obyvatel. Sama socha je vysoká 40,6 metru, ovšem do celkové výšky se započítává i 15 metrů vysoký podstavec ve tvaru koruny, kde se nachází vyhlídková plošina. Místní úřady doufají, že se památník stane nejen významným poutním místem, ale i turistickou atrakcí.

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Sochu nechali zhotovit polští milionáři Roman a Grażyna Karkosikovi, kteří žijí v malém zámku několik kilometrů od Konotopie. Podnikatel Karkosik nashromáždil jmění investicemi na varšavské burze a stal se jedním z nejbohatších lidí v Polsku. Památník je podle manželů vyjádřením jejich vděčnosti Bohu - začal se totiž stavět po nemoci, kterou Karkosik prodělal.

Nově vysvěcené dílo je vyšší než slavná socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru, která včetně podstavce měří přibližně 38 metrů. Překonává také další nedávno postavený náboženský památník v Polsku - sochu Ježíše Krista ve městě Świebodzin na západě země, která byla vysvěcena v listopadu 2010 a která se i s náspem tyčí do výšky asi 52 metrů.

Poland Giant Virgin Mary
Nově vysvěcené dílo je vyšší než slavná socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru, která včetně podstavce měří přibližně 38 metrů.Foto: CTK – Claudia Ciobanu

Drtivá většina Poláků se hlásí ke katolické víře. Katolická církev hrála po pádu komunismu v roce 1989 významnou roli ve veřejném životě, přičemž těží z prestiže, kterou získala díky podpoře protikomunistické opozice. Vliv náboženství na veřejný život však v posledních letech slábne, zejména mezi mladšími lidmi a v městských oblastech. Katolická církev si zachovává svůj vliv především na venkově a mezi staršími.

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Jedním ze slavných polských rodáků je Karol Wojtyla, který od roku 1978 až do své smrti v roce 2005 byl jako Jan Pavel II. papežem a v roce 2014 byl prohlášen za svatého. Jeho obrovská socha, i když mnohem menší než dnes vysvěcený památník, byla odhalena před více než deseti lety ve městě Čenstochová na jihu Polska.

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